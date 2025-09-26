„Við fórum nokkuð hátt eftir sigurinn á Njarðvík en ég held við séum búnir að sjúga karamelluna nægilega mikið og komnir niður á jörðina aftur,“ segir Haraldur Freyr Guðmundsson þjálfari Keflavíkur fyrir úrslitaleikinn gegn HK á Laugardalsvelli á morgun klukkan 16:15.
„Við þurfum að mæta mjög vel stemmdir, gíraðir og grimmir til leiks á móti HK liðinu sem er mjög beinskeitt í sínum stíl. Ég finn að menn eru hugaðir og það er mikið hungur.“
Keflavík tapaði þessum leik 1-0 gegn Aftureldingu fyrir ári.
„Menn vilja ekki upplifa þá tilfinningu aftur. Maður lærði helling af þessum leik fyrir ári síðan,“ segir Haraldur sem hvetur Keflvíkinga til að mæta á leikinn og styðja við sína menn á morgun.
„Það verður blátt haf í stúkunni,“ bætir hann við.
