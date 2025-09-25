Enski boltinn

Látinn eftir höfuð­högg í leik

Valur Páll Eiríksson skrifar
Billy Vilgar gekk í raðir Arsenal 14 ára að aldri og spilaði með unglingaliðum þess.
Billy Vilgar, fyrrum leikmaður Arsenal, er látinn aðeins 21 árs að aldri eftir að hafa hlotið heilaskaða sökum höfuðhöggs í leik á dögunum.

Vilgar varð fyrir meiðslunum í leik með Chichester City í sjöundu efstu deild Englands á laugardaginn var. Leikurinn var flautaður af eftir höfuðhöggið.

Chichester skýrði frá því á mánudag að Vilgar lægi á bráðadeild spítala í dái. Félagið greindi svo frá andláti hans á samfélagsmiðlum þess í kvöld.

Í yfirlýsingu félagsins segir að Vilgar hafi undirgengist aðgerð vegna meiðslanna á þriðjudag. Sú aðgerð hafi gengið vel en skaðinn hafi einfaldlega verið of mikill eftir höggið og hafi hann látist í kvöld.

