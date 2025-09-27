Uppgjörið: ÍA - KR 3-2 | Skagamenn á sigurbraut Hinrik Wöhler skrifar 27. september 2025 16:00 Viktor Jónsson og Johannes Vall fagna öðru marki Skagamanna í dag. Vísir/Anton Brink ÍA sigraði KR í miklum fallbaráttuslag á Skaganum í neðri hluta Bestu deildar karla í dag. Leikurinn endaði 3-2 og með sigrinum eru Skagamenn komnir fjórum stigum frá fallsvæðinu þegar þrjár umferðir eru eftir. Leikurinn fór rólega af stað en bæði lið áttu ágætis sóknir án þess þó að ógna marki andstæðinganna. Liðin fengu fjölmörg föst leikatriði sem skiluðu litlu í miklum baráttuleik. Marko Vardic í þann mund að skora fyrsta mark Skagamanna.Vísir/Anton Brink Á 36. mínútu braut Marko Vardic ísinn fyrir Skagamenn. ÍA fékk innkast hægra megin á vellinum og í kjölfarið gaf Jón Gísli Eyland lága fyrirgjöf inn á markteiginn. Þar var Marko Vardic aleinn og spyrnti boltanum með hælnum fram hjá Arnari Frey í markinu. Lagleg afgreiðsla hjá Marko Vardic en varnarleikur KR-inga var ekki upp á marga fiska og var enginn nálægt Marko Vardic. Marko Vardic fagnaði að hætti hússins eftir laglega hælspyrnu.Vísir/Anton Brink Gestirnir úr Vesturbæ fengu vítaspyrnu þegar skammt var liðið af seinni hálfleik. Aron Sigurðarson tók aukaspyrnu fyrir utan teig sem Árni Marinó Einarsson, markvörður ÍA, náði ekki að halda. Guðmundur Andri Tryggvason kom á mikilli ferð inn í teiginn og féll við þegar hann reyndi að ná til boltans. Vítaspyrna var dæmd en Skagamenn voru allt annað en sáttir með dóminn. Aron Sigurðarson skoraði af punktinum og jafnaði leikinn fyrir KR-inga á 53. mínútu. Tvö mörk frá Aroni Sigurðarsyni dugði ekki til.Vísir/Anton Brink Steinar Þorsteinsson var hársbreidd frá því að koma Skagamönnum yfir á 72. mínútu. Júlíus Mar Júlíusson náði ekki að hreinsa boltann frá og Steinar reyndi að lyfta boltann yfir Arnar Frey Ólafsson í marki KR. Markvörðurinn náði að koma hönd á boltann sem endaði síðan ofan á þverslánni. Það var markahrókurinn Viktor Jónsson sem kom ÍA yfir á ný þegar hann skoraði með skalla á 82. mínútu. Jón Gísli Eyland tók hornspyrnu sem rataði á kollinn á Viktori og stýrði hann boltanum út við stöngina. Skagamenn voru ekki hættir því að tveimur mínútum síðar var vandræðagangur í varnarlínu KR sem leiddi til þess að Viktor Jónsson komst einn fyrir. Júlíus Mar Júlíusson átti misheppnaðan skalla á miðjum velli og komst Viktor inn í sendinguna. Viktor hljóp að marki KR og lagði hann til hliðar á Gísla Laxdal Unnarsson sem var mættur á ferðinni og renndi knettinum í tómt markið. Það var glatt á hjalla hjá Gísla Laxdal er hann skoraði þriðja mark ÍA.Vísir/Anton Brink Heimamenn voru byrjaðir að fagna sigri þegar Aron Sigurðarson náði að minnka muninn fyrir KR. Aron og Gabríel Hrannar Eyjólfsson léku vel á milli sín inn í vítateig ÍA og endaði sóknin með föstu skoti upp í þaknetið. Nær komust KR-ingar ekki og Skagamenn fögnuðu mikilvægum sigri í leikslok. Atvik leiksins Leikurinn hefði getað farið á hvorn veginn sem er í stöðunni 1-1, en annað mark Skagamanna á 82. mínútu setti tóninn og kveikti í heimamönnum. Viktor Jónsson hafði betur í baráttunni við Finn Tómas Pálmason í hornspyrnunni og stangaði boltann í netið. Stjörnur og skúrkar Viktor Jónsson átti stjörnuleik í seinni hálfleik. Skoraði á 82. mínútu og var afar óeigingjarn í þriðja marki Skagamanna þegar hann lagði boltann á Gísla Laxdal. Jón Gísli Eyland var arkitektinn af fyrsta og öðru marki ÍA. Hægri bakvörðurinn var iðinn við kolann í vörn og sókn. Finnur Tómas Pálmason hefur átt betri leiki í KR-treyjunni og gekk niðurlútur af velli.Vísir/Anton Brink Það var endurtekið stef hjá gestunum úr Vesturbænum, en afdrifarík mistök í öftustu línu kostuðu þá stig í dag. KR-ingar áttu í erfiðleikum með að verjast föstum leikatriðum og klaufaleg mistök urðu til þess að Skagamenn skoruðu þrjú mörk. Dómarar Helgi Mikael Jónasson tók stóra ákvörðun þegar hann dæmdi vítaspyrnu á 52. mínútu. Árni Marinó Einarsson, markvörður ÍA, náði ekki að halda aukaspyrnu Arons Sigurðarsonar og renndi sér eftir knettinum í kjölfarið. Árni Marinó Einarsson var á undan í boltann en var þó dæmdur brotlegur.Vísir/Anton Brink Árni Marinó náði til boltans á undan Guðmundi Andra Tryggvasyni en Guðmundur féll við í teignum eftir snertingu sem virtist ekki sjáanleg. Afar harður dómur sem kom þó ekki að sök á endanum. Viðtöl Besta deild karla ÍA KR