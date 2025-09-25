Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst beiðni um aðstoð í gær en þegar stóð til að ræða við einstaklinginn sem óskaði aðstoðar í lögreglubifreið fannst á honum stærðarinnar hnífur.
Viðkomandi verður kærður fyrir vopnalagabrot.
Nóttin virðist annars hafa verið með rólegasta móti en aðeins 30 mál voru skráð á vaktinni og einn gisti fangageymslur í morgun.
Einn var handtekinn í annarlegu ástandi, þar sem hann var að valda ónæði á heilbrigðisstofnun. Þá var tilkynnt um eignaspjöll á bifreið.
Lögregla hafði einnig upp á ökumanni sem virðist hafa ekið niður fjölda umferðarskilta. Var hann látinn laus eftir samtal en málið er í rannsókn. Lögregla rannsakar einnig mál þar sem eldur kom upp í bifreið en vel gekk að ráða að niðurlögum hans.
Skráningarmerki voru fjarlægð af fjölda bifreiða, sem ýmist voru ótryggðar eða óskoðaðar.