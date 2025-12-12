Keyptu ekki skýringar um neyðarvörn í Mjóddinni Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 12. desember 2025 15:15 Árásarmaðurinn fjær og hinn karlmaðurinn svartklæddur nær. Dagur Þór Hjartarson hefur verið dæmdur í fimm og hálfs árs fangelsi fyrir tilraun til manndráps þegar hann stakk annan karlmann í Mjóddinni í Reykjavík í júlí í sumar. Hinn karlmaðurinn særðist lífshættulega en sá átti upphafið að átökunum með að kýla Dag með krepptum hnefa í andlitið. Dagur Þór bar fyrir sig neyðarvörn en dómurinn keypti ekki þær skýringar. Það var föstudagskvöldið 11. júlí fyrir utan verslanirnar Prins og Nettó í Mjódd þar sem leiðir mannanna tveggja lágu saman. Upptökur úr eftirlitsmyndavélum og frá vegfarendum voru lykilatriði í málinu og sýndu það sem fram fór. Báðir mennirnir játuðu að hafa neytt fíkniefna á fimmtudeginum og hafa verið undir áhrifum áfengis umrætt kvöld. Dagur var á göngu í áttina að hinum manninum sem kýldi hann fyrirvaralaust í andlitið. Upphófst atburðarás sem stóð í nokkrar mínútur og vegfarendur horfðu á, sumir með símana á lofti. Dagur Þór reif upp hníf eftir að hafa verið kýldur en hinn maðurinn tók upp útdregna kylfu sem síðar kom í ljós að var brotin. Eftir nokkur átök virtust þau vera að fjara út þegar Dagur réðst að hinum manninum með hnífinn á lofti og stakk hann lífshættulega. Mennirnir voru greinilega báðir í ójafnvægi en á upptöku heyrðist Dagur Þór kalla einu sinni að hann ætlaði sér að stinga hinn manninn. Hann flúði af vettvangi en var handtekinn nokkrum mínútum síðar eftir að lögregla fékk ábendingar um flóttaleið hans frá vitnum. Dagur Þór viðurkenndi að hafa stungið manninn einu sinni í öxlina en neitaði að öðru leyti sök. Bar hann einnig fyrir sig neyðarvörn enda hefði hinn maðurinn átt upptök að átökunum. Dómurinn tók neyðarvörn mannsins ekki til greina enda hefði hann getað hörfað auk þess sem hann var vopnaður stórum hnífi á meðan hinn maðurinn var með brotna kylfu. Ekkert hefði réttlætt það að Dagur hefði gripið til hnífs á vettvangi. Þá hefði hann sagst upphátt ætla að stinga hann, elt hinn manninn á röndum og stungið hann svo hann hlaut lífshættulega áverka. Auk þess þótti framburður hans fyrir dómi að mörgu leyti ekki trúverðuglegur. Var Dagur því sakfelldur fyrir tilraun til manndráps, fékk fimm og hálfs árs refsingu og þarf auk þess að greiða hinum manninum tvær milljónir króna í miskabætur. Dómsmál Reykjavík Mjódd Mest lesið Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Innlent Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Innlent Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Innlent Laufey Rún hætt störfum hjá Miðflokknum Innlent Sanna býður sig fram undir merkjum Vors til vinstri Innlent Inflúensan á uppleið og seinni bylgjan handan við hornið Innlent Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Innlent Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Innlent Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Innlent Páll Winkel meðal umsækjenda um embætti ráðuneytisstjóra Innlent Fleiri fréttir Keyptu ekki skýringar um neyðarvörn í Mjóddinni Bakkaði á ofsahraða með lyfjakokteil í blóðinu Laufey Rún hætt störfum hjá Miðflokknum Sanna býður sig fram undir merkjum Vors til vinstri Styggur svanur í sundi handsamaður og skilað í næstu tjörn Viðreisn stundi hræðsluáróður í stað þess að ræða málin Inflúensan á uppleið og seinni bylgjan handan við hornið Flensan á flugi og Sundlaugarmenningunni fagnað í Vesturbæjarlauginni Játaði en áfrýjaði samt og krafðist sýknu Páll Winkel meðal umsækjenda um embætti ráðuneytisstjóra Vilja takmarka fjölda barna sem getin eru með sama sæði Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Fjölskyldur fórnarlamba krefjast ábyrgðar Sádi-Arabíu Staðsetning Íslands „hernaðarlega mjög mikilvæg“ Fjögur ár fyrir smygl á rúmum fjórum kílóum af kókaíni 325 milljónir í næsta áfanga LED-ljósavæðingar í Reykjavík Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Líkamsárásir, heimilisofbeldi og vopnaður ökumaður Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Vestfirðingar sjá fram á þrenn ný jarðgöng Landhelgisgæslan eignast sjálfstýrðan kafbát „Mér persónulega fannst þetta gríðarlega gaman“ Hugrakkir drengir opnuðu sig í fréttum, breyttu kerfinu og skáluðu með Ingu Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Refsing milduð yfir burðardýri Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Þjófar sendir úr landi Fær bara hálft fæðingarorlof og veik leikskólabörn Björn Dagbjartsson er látinn Sjá meira