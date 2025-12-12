Bergþór Ólason þingmaður Miðflokksins segir enga safaríka sögu á bak við þá staðreynd að hann sé frá störfum á Alþingi á sama tíma og fréttist að sambýliskona hans sé hætt störfum fyrir flokkinn. Um tilviljun sé að ræða en Bergþór liggur flatur með brjósklos.
Bergþór, sem er fyrrverandi Sjálfstæðismaður, hefur setið á þingi fyrir Miðflokkinn frá árinu 2017. Hann var þingflokksformaður flokksins þar til í september og greindi í framhaldi frá því að hann hygðist bjóða sig fram sem varaformaður flokksins á landsþingi.
Svo fór að Bergþór dró framboð sitt til baka, Snorri Másson var kjörinn varaformaður og Bergþór því óbreyttur þingmaður flokksins í dag. Sigríður Á. Andersen er í dag formaður þingflokksins.
Laufey Rún Ketilsdóttir, sambýliskona Bergþórs, sagðist í dag vera hætt störfum fyrir Miðflokkinn. Þar hefur hún starfað sem starfsmaður þingflokks í rúmt ár en var áður upplýsingafulltrúi Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Laufey Rún er eins og Bergþór fyrrverandi Sjálfstæðismaður, starfaði fyrir þingflokkinn og síðar sem aðstoðarmaður Sigríðar Á. Andersen sem þá var dómsmálaráðherra flokksins.
Bergþór lá láréttur þegar Vísir náði af honum tali. Hann glímir við svæsið brjósklos og gæti verið að fá inflúensuna í þokkabót. Hann hló að vangaveltum þess efnis að hann væri ósáttur með stöðu sína innan Miðflokksins.
„Það er því miður ekki jafnskemmtilegt drama þarna og það hljómar,“ segir Bergþór. Það sé af og frá að hann íhugi að feta í fótspor Birgis Þórarinssonar sem flutti sig um set í fyrra úr Miðflokknum í Sjálfstæðisflokkinn en flokkarnir tveir eru báðir á hægri væng stjórnmálanna.
„Það er enginn fótur fyrir því. Þetta er búin að vera rúllandi saga í átta ár.“
Hann segir tilviljun eina ráða því að starfslok Laufeyjar Rúnar beri upp á sama tíma og kalla þurfi inn varamann á þingið fyrir hann. Hans kraftar núna fari í að jafna sig af brjósklosinu og svo komi hann þeim mun brattari til leiks á nýju ári í baráttuna á þingi.