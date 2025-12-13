Þingheimur fundar í dag, laugardag, en þingfundadögum í desember var fjölgað í upphafi mánaðar sökum anna.
Þingfundur hófst klukkan 10:30 og alls eru níu mál skráð á dagskrá. Fimm þingmenn Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Miðflokksins hafa sett sig á mælendaskrá vegna fyrsta dagskrárliðarins, frumvarps um breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2026, sem enn er í annarri umræðu.
Þrjú önnur mál, sem komin eru í þriðju umræðu, eru sömuleiðis á dagskrá þingsins í dag en enn hefur enginn sett sig á mælendaskrá.
Þingmenn stjórnarandstöðunnar gagnrýndu seinagang í þingstörfum þegar tilkynnt var um breytinguna. Þá kölluðu þeir eftir því að nauðsynlegar upplýsingar lægju fyrir eins fljótt og auðið var svo unnt yrði að ræða fjárlög á réttum forsendum.
Til stendur að afgreiða fjárlög ársins 2026 fyrir jól en fjárlagafrumvarpið er komið í þriðju umræðu.