Mikil­vægt að geyma staf­ræn gögn innan lög­sögunnar

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Þórður Atlason framkvæmdastjóri Atlas starfaði hjá Amazon Web Service í Bandaríkjunum og ætlar nú að nýta þekkingu sína þaðan heima á Íslandi.
Hugbúnaðarverkfræðingur sem starfaði hjá stærsta vefþjónustufyrirtæki heims segir mikilvægt að Íslendingar geti geymt tölvugögn innanlands út frá öryggissjónarmiðum. Hann hefur ásamt góðum hópi unnið að slíkri lausn.

Sprotafyrirtækið Atlas kynnti í dag nýtt kerfi sem gerir vinnslu og geymslu ganga á Íslandi mögulega án þess að reiða sig á tæknirisa í útlöndum og sæstrengi. 

Hugmyndin kemur frá Þórði sem er hugbúnaðarverkfræðingur en hann starfaði í fjögur ár í Bandaríkjunum hjá Amazon Web Service sem er stærsta skýjafyrirtæki heims. Þangað senda Íslendingar töluvert af stafrænum gögnum.

„Yfir þriðjungur af allri netumferð í heiminum rennur í gegnum þeirra þjóna,“ segir Þórður Atlason, framkvæmdastjóri og meðstjórnandi Atlas.

Þórður taldi eftir að hafa unnið þar þörf á kerfi á Íslandi þar sem gögn færu aldrei frá landinu.

„Gögnin sem eru geymd hér eru þá geymd innan íslenskrar lögsögu þar sem það hefur enginn annar aðili, ekkert annað stjórnvald eða aðrir hnýsnir aðilar aðgang að gögnunum sem kann að vera raunin annars staðar. Þar fyrir utan styrkir þetta innlendan tækniiðnað. Þetta styrkir innlenda þekkingu á hýsingu og gerir okkur öll öruggari í starfrænum heimi.“ 

Ekkert svona fyrirtæki sé starfandi á Íslandi í dag.

„Þetta hefur verið reynt áður fyrir fimmtán árum. Núna er landslagið orðið töluvert annað. Í fyrsta lagi erum við lengra komin í skýjavæðingu. Það er orðið náttúrulegt að fara með gögn í skýin og vera ekki sjá um sína eigin innviði, sýna eigin þjóna og sitt járn. Þar fyrir utan þá er óstöðugleikinn í geópólitíska landslaginu orðinn einfaldlega þannig að við erum farin að hugsa okkur tvisvar um áður en við sendum gögn þvers og krus austan og vestan lands.“

