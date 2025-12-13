Mikilvægt að geyma stafræn gögn innan lögsögunnar Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 13. desember 2025 15:55 Þórður Atlason framkvæmdastjóri Atlas starfaði hjá Amazon Web Service í Bandaríkjunum og ætlar nú að nýta þekkingu sína þaðan heima á Íslandi. Vísir/Lýður Valberg Hugbúnaðarverkfræðingur sem starfaði hjá stærsta vefþjónustufyrirtæki heims segir mikilvægt að Íslendingar geti geymt tölvugögn innanlands út frá öryggissjónarmiðum. Hann hefur ásamt góðum hópi unnið að slíkri lausn. Sprotafyrirtækið Atlas kynnti í dag nýtt kerfi sem gerir vinnslu og geymslu ganga á Íslandi mögulega án þess að reiða sig á tæknirisa í útlöndum og sæstrengi. Hugmyndin kemur frá Þórði sem er hugbúnaðarverkfræðingur en hann starfaði í fjögur ár í Bandaríkjunum hjá Amazon Web Service sem er stærsta skýjafyrirtæki heims. Þangað senda Íslendingar töluvert af stafrænum gögnum. „Yfir þriðjungur af allri netumferð í heiminum rennur í gegnum þeirra þjóna,“ segir Þórður Atlason, framkvæmdastjóri og meðstjórnandi Atlas. Þórður taldi eftir að hafa unnið þar þörf á kerfi á Íslandi þar sem gögn færu aldrei frá landinu. „Gögnin sem eru geymd hér eru þá geymd innan íslenskrar lögsögu þar sem það hefur enginn annar aðili, ekkert annað stjórnvald eða aðrir hnýsnir aðilar aðgang að gögnunum sem kann að vera raunin annars staðar. Þar fyrir utan styrkir þetta innlendan tækniiðnað. Þetta styrkir innlenda þekkingu á hýsingu og gerir okkur öll öruggari í starfrænum heimi.“ Ekkert svona fyrirtæki sé starfandi á Íslandi í dag. „Þetta hefur verið reynt áður fyrir fimmtán árum. Núna er landslagið orðið töluvert annað. Í fyrsta lagi erum við lengra komin í skýjavæðingu. Það er orðið náttúrulegt að fara með gögn í skýin og vera ekki sjá um sína eigin innviði, sýna eigin þjóna og sitt járn. Þar fyrir utan þá er óstöðugleikinn í geópólitíska landslaginu orðinn einfaldlega þannig að við erum farin að hugsa okkur tvisvar um áður en við sendum gögn þvers og krus austan og vestan lands.“ Tækni Mest lesið Vopnahlé Trumps hélt í nokkrar klukkustundir Erlent Stuðningsyfirlýsing Össurar eins og koss dauðans Innlent Þau fái heiðurslaun listamanna Innlent Flúði lögregluna en reyndist allsgáð Innlent Þingmenn bannaðir á krám vegna skattahækkana Erlent Gengst ekki við falsfréttum en viðurkennir að tímasetningar séu misvísandi Innlent Beitir sér ekki fyrir sveigjanlegri tilhögun fæðingarorlofs Innlent Óttast að fólk sleppi að kaupa lyf vegna minni greiðsluþátttöku Innlent ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Erlent Vill að allt verði gert til að ná bróður hans úr sprungunni Innlent Fleiri fréttir Mikilvægt að geyma stafræn gögn innan lögsögunnar Bæjarskrifstofur fluttar: „Þetta húsnæði er barn síns tíma“ Óttast að fólk sleppi að kaupa lyf vegna minni greiðsluþátttöku Munu reyna að fá nýju virkjunarleyfi hnekkt Vara fólk við póstum og skilaboðum frá Grundarheimilunum Vara við póstum frá Grund og „jafnréttisþreyta“ Stuðningsyfirlýsing Össurar eins og koss dauðans Fjárlög, skattar og skipti á dánarbúum á laugardagsþingi Þau fái heiðurslaun listamanna Flúði lögregluna en reyndist allsgáð Mikilvægt að geyma stafræn gögn innan lögsögunnar Beitir sér ekki fyrir sveigjanlegri tilhögun fæðingarorlofs Afrituðu viðkvæmar heilsufarsupplýsingar úr kerfinu Kallar eftir samtali: Ekki spurning hvort heldur hvenær næsta slys verður Vill að allt verði gert til að ná bróður hans úr sprungunni Einn fluttur á slysadeild vegna brunans Vill finna bróður sinn „Þessar fréttir ollu mér og fleirum vanlíðan“ Bergþór með brjósklos og blæs á slúður Virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar endurnýjað Svandís stígur til hliðar Flugvél á leið til Egilsstaða snúið við yfir Hallormsstað Gengst ekki við falsfréttum en viðurkennir að tímasetningar séu misvísandi Sigmundur Davíð og Kemi Badenoch meðal gesta í boði Meloni Keyptu ekki skýringar um neyðarvörn í Mjóddinni Bakkaði á ofsahraða með lyfjakokteil í blóðinu Laufey Rún hætt störfum hjá Miðflokknum Sanna býður sig fram undir merkjum Vors til vinstri Styggur svanur í sundi handsamaður og skilað í næstu tjörn Viðreisn stundi hræðsluáróður í stað þess að ræða málin Sjá meira