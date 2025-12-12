Laufey Rún hætt störfum hjá Miðflokknum Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 12. desember 2025 14:08 Laufey Rún hefur víðtæka reynslu af stjórnmálastörfum, fyrst fyrir Sjálfstæðisflokkinn en nú hefur hún látið af störfum hjá Miðflokknum. Aðsend/SFS Laufey Rún Ketilsdóttir hefur látið af störfum fyrir þingflokk Miðflokksins. Laufey hóf störf fyrir þingflokkinn í október í fyrra en þar áður gegndi hún starfi upplýsingafulltrúa Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Laufey staðfestir í skriflegu svari til Vísis að hún hafi lokið störfum hjá Miðflokknum í haust. Hún hafi lokið sínum verkefnum fyrir flokkinn og haldi á ný mið á nýju ári. Laufey hefur víðtæka reynslu úr stjórnmálastarfi en áður en hún gekk til liðs við Miðflokkinn starfaði hún meðal annars sem aðstoðarmaður Sigríðar Andersen, sem þá var ráðherra Sjálfstæðisflokksins, var starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins auk þess sem hún var formaður Sambands ungra sjálfstæðismanna frá 2015 til 2017. Þá hefur Laufey starfað sem blaðamaður á Morgunblaðinu en hún er lögfræðingur að mennt. Sjá einnig: Hætt hjá SFS og til liðs við Miðflokkinn Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, er sambýlismaður Laufeyjar. Bergþór var lengi þingflokksformaður flokksins þar til hann lét af því hlutverki í aðdraganda framboðs til varaformanns Miðflokksins. Hann dró síðar framboð sitt til baka en Snorri Másson var kjörinn varaformaður á landsþingi flokksins í október. Miðflokkurinn Vistaskipti Mest lesið Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Innlent Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Innlent Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Innlent Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Innlent Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Innlent Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Innlent Inflúensan á uppleið og seinni bylgjan handan við hornið Innlent Páll Winkel meðal umsækjenda um embætti ráðuneytisstjóra Innlent Staðsetning Íslands „hernaðarlega mjög mikilvæg“ Innlent Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær Erlent Fleiri fréttir Sanna býður sig fram undir merkjum Vors til vinstri Særð álft syndir með Seltirningum í lauginni Viðreisn stundi hræðsluáróður í stað þess að ræða málin Inflúensan á uppleið og seinni bylgjan handan við hornið Flensan á flugi og Sundlaugarmenningunni fagnað í Vesturbæjarlauginni Játaði en áfrýjaði samt og krafðist sýknu Páll Winkel meðal umsækjenda um embætti ráðuneytisstjóra Vilja takmarka fjölda barna sem getin eru með sama sæði Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Fjölskyldur fórnarlamba krefjast ábyrgðar Sádi-Arabíu Staðsetning Íslands „hernaðarlega mjög mikilvæg“ Fjögur ár fyrir smygl á rúmum fjórum kílóum af kókaíni 325 milljónir í næsta áfanga LED-ljósavæðingar í Reykjavík Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Líkamsárásir, heimilisofbeldi og vopnaður ökumaður Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Vestfirðingar sjá fram á þrenn ný jarðgöng Landhelgisgæslan eignast sjálfstýrðan kafbát „Mér persónulega fannst þetta gríðarlega gaman“ Hugrakkir drengir opnuðu sig í fréttum, breyttu kerfinu og skáluðu með Ingu Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Refsing milduð yfir burðardýri Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Þjófar sendir úr landi Fær bara hálft fæðingarorlof og veik leikskólabörn Björn Dagbjartsson er látinn Hvetja til bólusetningar vegna inflúensufaraldurs Slapp ekki með typpamynd til þrettán ára Halda starfsleyfinu þrátt fyrir kröfur íbúa Sjá meira