Styggur svanur í sundi hand­samaður og skilað í næstu tjörn

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Álftin stillir sér upp fyrir mynd í Sundlaug Seltjarnarness.
Gestir í Sundlaug Seltjarnarness ráku upp stór augu fyrir hádegi í dag þegar álft lenti í lauginni. Gesturinn hvíti virkaði særður og ekkert fararsnið á honum.

Heimsókn álftarinnar ber upp á degi þar sem því var fagnað hjá nágrönnum íbúa Seltjarnaress í Vesturbæjarlaug að íslensk sundlaugarmenning hefur verið staðfest á skrá UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf mannkyns.

Svanurinn flaug úr búrinu sínu um leið og það var opnað við Bakkatjörn. Vísir/Sigurjón

Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður og Sigurjón Ólason tökumaður fylgdust með eltingarleik við svaninn í lauginni. Það gekk ekki þrautarlaust að fanga hann en svo fór að hann komst til síns heima í Bakkatjörn úti á Seltjarnarnesi.

