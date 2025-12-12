Innlent

Beitir sér ekki fyrir sveigjan­legri til­högun fæðingar­or­lofs

Sólrún Dögg Jósefsdóttir og Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifa
Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, hyggst beita sér í þeim málum þar sem einstaklingar lenda milli skips og bryggju í fæðingarorlofskerfinu. 
Félags- og húsnæðismálaráðherra hyggst ekki beita sér fyrir auknum sveigjanleika vegna tilhögunar fæðingarorlofs þótt hennar persónulega skoðun sé að ríkisvaldið ætti að sleppa forræðishyggjunni í þeim efnum. Þá sé ekki einhugur í ríkisstjórninni í málaflokknum. 

Fréttastofa ræddi í gær við Unni Ósk Thorarensen, einstæða móður sem er gáttuð á fæðingarorlofskerfinu. Sex mánaða fæðingarorlofsréttur barnsföður hennar, sem er ekki hluti af lífi barns hennar í dag, verður ekki færður yfir til hennar þrátt fyrir að barnsfaðirinn hyggist ekki nýta sér réttinn.

Foreldrar hafa kallað eftir að fá að ákveða sjálfir hvernig orlofinu er skipt á milli sín. Þá hafa þingmenn stjórnarandstöðunnar lagt fram þingsályktunartillögu um aukinn sveigjanleika í ráðstöfun fæðingarorlofs fyrir foreldra. 

Samkvæmt núverandi fyrirkomulagi er fæðingarorlofsréttur á Íslandi tólf mánuðir samtals. Stærsti hlutinn er bundinn við hvort foreldri fyrir sig en foreldrar geta þó skipt sex vikum á milli sín. Sjálfstæðis- og Miðflokksmenn mæla í þingsályktunartillögunni fyrir auknum sveigjanleika í skiptingu orlofs.

Ekki eining í ríkisstjórn

Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, ræddi málið í kvöldfréttum. Hún segist ætla að beita sér í þeim málum þar sem einstaklingar eins og Unnur lenda milli skips og bryggju í kerfinu.

„Það er náttúrlega dapurt að einstæð móðir með sitt fyrsta barn skuli ekki vita hvað verður eftir sex mánuði. Við erum búin að tryggja foreldrum tólf mánuði, almennt, í fæðingarorlof. Og mér finnst skilyrðislaust að það eigi enginn að búa við kvíða og afkomukvíða vegna þess að viðkomandi er í forræðisdeilu eða annað slíkt.“

Hún segist vera að skoða slík mál í ráðuneytinu og að í hennar ráðuneyti sé brugðist skjótt við. Hugsanlega þurfi að breyta löggjöfinni.

„Mín persónulega skoðun er sú að ríkisvaldið eigi ekki að vera með einhverja forræðishyggju hvað það varðar heldur treysta foreldrunum algjörlega til þess að ráða sínum ráðum sjálf með þessa tólf mánuði og að þeir nýtist barninu, alltaf.“

Er það eitthvað sem þú hyggst jafnvel beita þig fyrir sem ráðherra og er eining um þetta í ríkisstjórn?

„Nei, ég ætla ekki að beita mér. Það hefur ekki verið á okkar borði þannig lagað séð og ég veit að það er ekki eining um það. Það sjá það ekki allir sömu augum og ég.“

Inga ræddi sína afstöðu í málaflokknum ítarlega í Reykjavík síðdegis í dag. Viðtalið má nálgast að neðan. 

