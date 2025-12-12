Beitir sér ekki fyrir sveigjanlegri tilhögun fæðingarorlofs Sólrún Dögg Jósefsdóttir og Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifa 12. desember 2025 21:03 Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, hyggst beita sér í þeim málum þar sem einstaklingar lenda milli skips og bryggju í fæðingarorlofskerfinu. Vísir/Lýður Valberg Félags- og húsnæðismálaráðherra hyggst ekki beita sér fyrir auknum sveigjanleika vegna tilhögunar fæðingarorlofs þótt hennar persónulega skoðun sé að ríkisvaldið ætti að sleppa forræðishyggjunni í þeim efnum. Þá sé ekki einhugur í ríkisstjórninni í málaflokknum. Fréttastofa ræddi í gær við Unni Ósk Thorarensen, einstæða móður sem er gáttuð á fæðingarorlofskerfinu. Sex mánaða fæðingarorlofsréttur barnsföður hennar, sem er ekki hluti af lífi barns hennar í dag, verður ekki færður yfir til hennar þrátt fyrir að barnsfaðirinn hyggist ekki nýta sér réttinn. Foreldrar hafa kallað eftir að fá að ákveða sjálfir hvernig orlofinu er skipt á milli sín. Þá hafa þingmenn stjórnarandstöðunnar lagt fram þingsályktunartillögu um aukinn sveigjanleika í ráðstöfun fæðingarorlofs fyrir foreldra. Samkvæmt núverandi fyrirkomulagi er fæðingarorlofsréttur á Íslandi tólf mánuðir samtals. Stærsti hlutinn er bundinn við hvort foreldri fyrir sig en foreldrar geta þó skipt sex vikum á milli sín. Sjálfstæðis- og Miðflokksmenn mæla í þingsályktunartillögunni fyrir auknum sveigjanleika í skiptingu orlofs. Ekki eining í ríkisstjórn Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, ræddi málið í kvöldfréttum. Hún segist ætla að beita sér í þeim málum þar sem einstaklingar eins og Unnur lenda milli skips og bryggju í kerfinu. „Það er náttúrlega dapurt að einstæð móðir með sitt fyrsta barn skuli ekki vita hvað verður eftir sex mánuði. Við erum búin að tryggja foreldrum tólf mánuði, almennt, í fæðingarorlof. Og mér finnst skilyrðislaust að það eigi enginn að búa við kvíða og afkomukvíða vegna þess að viðkomandi er í forræðisdeilu eða annað slíkt.“ Hún segist vera að skoða slík mál í ráðuneytinu og að í hennar ráðuneyti sé brugðist skjótt við. Hugsanlega þurfi að breyta löggjöfinni. „Mín persónulega skoðun er sú að ríkisvaldið eigi ekki að vera með einhverja forræðishyggju hvað það varðar heldur treysta foreldrunum algjörlega til þess að ráða sínum ráðum sjálf með þessa tólf mánuði og að þeir nýtist barninu, alltaf.“ Er það eitthvað sem þú hyggst jafnvel beita þig fyrir sem ráðherra og er eining um þetta í ríkisstjórn? „Nei, ég ætla ekki að beita mér. Það hefur ekki verið á okkar borði þannig lagað séð og ég veit að það er ekki eining um það. Það sjá það ekki allir sömu augum og ég.“ Inga ræddi sína afstöðu í málaflokknum ítarlega í Reykjavík síðdegis í dag. Viðtalið má nálgast að neðan. Fæðingarorlof Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Flokkur fólksins Alþingi Mest lesið Svandís stígur til hliðar Innlent Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Innlent Gengst ekki við falsfréttum en viðurkennir að tímasetningar séu misvísandi Innlent Laufey Rún hætt störfum hjá Miðflokknum Innlent Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum Erlent Bergþór með brjósklos og blæs á slúður Innlent Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Innlent Vill að allt verði gert til að ná bróður hans úr sprungunni Innlent Einn fluttur á slysadeild vegna brunans Innlent Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Innlent Fleiri fréttir Beitir sér ekki fyrir sveigjanlegri tilhögun fæðingarorlofs Afrituðu viðkvæmar heilsufarsupplýsingar úr kerfinu Kallar eftir samtali: Ekki spurning hvort heldur hvenær næsta slys verður Vill að allt verði gert til að ná bróður hans úr sprungunni Einn fluttur á slysadeild vegna brunans Vill finna bróður sinn „Þessar fréttir ollu mér og fleirum vanlíðan“ Bergþór með brjósklos og blæs á slúður Virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar endurnýjað Svandís stígur til hliðar Flugvél á leið til Egilsstaða snúið við yfir Hallormsstað Gengst ekki við falsfréttum en viðurkennir að tímasetningar séu misvísandi Sigmundur Davíð og Kemi Badenoch meðal gesta í boði Meloni Keyptu ekki skýringar um neyðarvörn í Mjóddinni Bakkaði á ofsahraða með lyfjakokteil í blóðinu Laufey Rún hætt störfum hjá Miðflokknum Sanna býður sig fram undir merkjum Vors til vinstri Styggur svanur í sundi handsamaður og skilað í næstu tjörn Viðreisn stundi hræðsluáróður í stað þess að ræða málin Inflúensan á uppleið og seinni bylgjan handan við hornið Flensan á flugi og Sundlaugarmenningunni fagnað í Vesturbæjarlauginni Játaði en áfrýjaði samt og krafðist sýknu Páll Winkel meðal umsækjenda um embætti ráðuneytisstjóra Vilja takmarka fjölda barna sem getin eru með sama sæði Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Fjölskyldur fórnarlamba krefjast ábyrgðar Sádi-Arabíu Staðsetning Íslands „hernaðarlega mjög mikilvæg“ Fjögur ár fyrir smygl á rúmum fjórum kílóum af kókaíni 325 milljónir í næsta áfanga LED-ljósavæðingar í Reykjavík Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Sjá meira