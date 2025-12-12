Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, verður meðal þátttakenda í pallborðsumræðum ásamt öðrum fulltrúum evrópskra hægri-íhaldsflokka í Róm á Ítalíu í kvöld. Í pallborðinu verður einnig Kemi Badenoch, leiðtogi breska Íhaldsflokksins, auk annarra, en Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu og leiðtogi Bræðralags Ítalíu, er gestgjafi viðburðarins.
Um er að ræða viðburð í tengslum við hina árlegu Atreju-hátíðarráðstefnu ítalskra hægrimanna sem stendur yfir í nokkra daga. Í hittiðfyrra voru Elon Musk og Rishi Sunak á meðal gesta, en í ár er Sigmundur Davíð á lista. Hann tekur þátt í pallborði Evrópska íhalds- og umbótaflokksins svokallaða, ECR, þar sem áskoranir íhaldsmanna í Evrópu verða til umfjöllunar.
Samkvæmt dagskrá hefst viðburður kvöldsins á fordrykk og síðan hefjast pallborðsumræður klukkan níu í kvöld að staðartíma þar sem Antonio Giordano, þingmaður og leiðtogi ERC-flokksins stýrir umræðum. Í pallborði auk Sigmundar Davíðs og Badenoch eru meðal annars Gila Gamliel, ráðherra nýsköpunar-, vísinda- og tækni í Ísrael og Kristoffer Storm, Evrópuþingmaður fyrir Danmerkurdemókrata. Evrópuþingmennirnir Adam Bielan frá Póllandi og Marion Marechal frá Frakklandi sitja einnig pallborðið auk George Simion þingmanni rúmenska fjarhægriflokksins AUR.
Sigmundur hélt til Ítalíu í morgun en að sögn aðstoðarmanns hans sem er með í för mun hann þó ekki taka þátt í dagskrá alla helgina sökum heimferðar, en dagskrá líkur með ræðu Giorgiu Meloni í hádeginu á sunnudag.
Á morgun er gert ráð fyrir jólakvöldverði þar sem öllu verður til tjaldað ef marka má umfjöllun erlendra fjölmiðla. „Giorgia Meloni sýnir mátt sinn með stjörnum prýddu jólaboði“ segir til að mynda í fyrirsögn breska blaðsins Time. Í greininni er Atreju-hátíðinni lýst sem blöndu af pólitískri ráðstefnu, bókmenntasamkomu og jólaveislu þar sem leiðtogi breska íhaldsflokksins, kardinálar og knattspyrnumarkvörður verða meðal gesta. Þannig séu til að mynda leikarinn Raoul Bova, sem meðal annars hefur brugðið fyrir í þáttunum um Emily in Paris, og Gigi Buffon, fyrrum landsliðsmarkvörður Ítalíu, meðal þátttakenda í ár.
Hátíðin bjóði til að mynda upp á rökræðutjald og skautasvell auk þess sem ekki sé útilokað að álfar jólasveinsins láti sjá sig, að því er fram kemur í umfjöllun Time um viðburðinn.