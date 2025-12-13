Vara fólk við póstum og skilaboðum frá Grundarheimilunum Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 13. desember 2025 12:59 Karl Óttar forstjóri Grundarheimilanna segir að málið verði kært til lögreglu á næstu dögum. Vísir Tölvuárás sem gerð var á kerfi Grundarheimilanna á miðvikudag verður kærð til lögreglu á næstu dögum. Forstjóri Grundar varar fólk við að bregðast við póstum frá heimilunum, þar sem netþrjótarnir gætu reynt að hafa samband við fólk. Tilkynnt var um það í gær að netþrjótar hafi gert árás á kerfi Grundarheimilanna og tekist að afrita viðkvæmar persónuupplýsingar um skjólstæðinga, íbúa, aðstandendur og núverandi og fyrrverandi starfsfólk. „Þetta er auðvitað gríðarlega alvarlegt fyrir okkur og erum í forgangi að koma kerfunum upp þannig að þau virki fullkomlega. En ítreka það að öll gögn okkar eru á staðnum líka, þeim var ekki læst eins og oft er í þessum málum þannig að við höfum full yfirráð yfir gögnunum,“ segir Karl Óttar Einarsson forstjóri Grundarheimilanna. Netöryggissveit CERT-OS og Persónuvernd hafa málið nú á sínu borði og verður það kært til lögreglu á næstu dögum. Karl segir tölvuþrjótana ekki hafa haft samband vegna stuldsins. „Mögulega er hægt að nýta þessar upplýsingar til að nálgast fólk með því að senda því hlekki eða annað slíkt til að skrá eða staðfesta einhverjar upplýsingar. Það er mjög mikilvægt að taka fram að Grundarheimilin munu ekki, að eigin frumkvæði senda tilkynningar eða neitt sem fólk þarf að gera,“ segir Karl Óttar. „Hvorki SMS né tölvupósta til að staðfesta þannig að það er kannski hættan sem við metum núna. En svo er auðvitað möguleiki á að gögnin verði birt.“ Þegar sé hafin vinna við að tryggja að nokkuð svona geti ekki komið fyrir aftur. „Það var tekin ákvörðun strax, af því að árásin var víðtæk á kerfið, þá var tekin ákvörðun um að endurbyggja tölvukerfið alveg frá grunni og það er verið að endursetja allar tölvur notenda og þar er fyllsta öryggis gætt við uppsetningu á því kerfi.“ Tölvuárásir Hjúkrunarheimili Mest lesið Flúði lögregluna en reyndist allsgáð Innlent Þau fái heiðurslaun listamanna Innlent Gengst ekki við falsfréttum en viðurkennir að tímasetningar séu misvísandi Innlent Stuðningsyfirlýsing Össurar eins og koss dauðans Innlent Beitir sér ekki fyrir sveigjanlegri tilhögun fæðingarorlofs Innlent ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Erlent Vill að allt verði gert til að ná bróður hans úr sprungunni Innlent Bergþór með brjósklos og blæs á slúður Innlent Witkoff fundar með Selenskí Erlent Afrituðu viðkvæmar heilsufarsupplýsingar úr kerfinu Innlent Fleiri fréttir Vara við póstum frá Grund og „jafnréttisþreyta“ Stuðningsyfirlýsing Össurar eins og koss dauðans Fjárlög, skattar og skipti á dánarbúum á laugardagsþingi Þau fái heiðurslaun listamanna Flúði lögregluna en reyndist allsgáð Beitir sér ekki fyrir sveigjanlegri tilhögun fæðingarorlofs Afrituðu viðkvæmar heilsufarsupplýsingar úr kerfinu Kallar eftir samtali: Ekki spurning hvort heldur hvenær næsta slys verður Vill að allt verði gert til að ná bróður hans úr sprungunni Einn fluttur á slysadeild vegna brunans Vill finna bróður sinn „Þessar fréttir ollu mér og fleirum vanlíðan“ Bergþór með brjósklos og blæs á slúður Virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar endurnýjað Svandís stígur til hliðar Flugvél á leið til Egilsstaða snúið við yfir Hallormsstað Gengst ekki við falsfréttum en viðurkennir að tímasetningar séu misvísandi Sigmundur Davíð og Kemi Badenoch meðal gesta í boði Meloni Keyptu ekki skýringar um neyðarvörn í Mjóddinni Bakkaði á ofsahraða með lyfjakokteil í blóðinu Laufey Rún hætt störfum hjá Miðflokknum Sanna býður sig fram undir merkjum Vors til vinstri Styggur svanur í sundi handsamaður og skilað í næstu tjörn Viðreisn stundi hræðsluáróður í stað þess að ræða málin Inflúensan á uppleið og seinni bylgjan handan við hornið Flensan á flugi og Sundlaugarmenningunni fagnað í Vesturbæjarlauginni Játaði en áfrýjaði samt og krafðist sýknu Páll Winkel meðal umsækjenda um embætti ráðuneytisstjóra Vilja takmarka fjölda barna sem getin eru með sama sæði Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Sjá meira