Innlent

Vara fólk við póstum og skila­boðum frá Grundarheimilunum

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Karl Óttar forstjóri Grundarheimilanna segir að málið verði kært til lögreglu á næstu dögum.
Karl Óttar forstjóri Grundarheimilanna segir að málið verði kært til lögreglu á næstu dögum. Vísir

Tölvuárás sem gerð var á kerfi Grundarheimilanna á miðvikudag verður kærð til lögreglu á næstu dögum. Forstjóri Grundar varar fólk við að bregðast við póstum frá heimilunum, þar sem netþrjótarnir gætu reynt að hafa samband við fólk.

Tilkynnt var um það í gær að netþrjótar hafi gert árás á kerfi Grundarheimilanna og tekist að afrita viðkvæmar persónuupplýsingar um skjólstæðinga, íbúa, aðstandendur og núverandi og fyrrverandi starfsfólk.

„Þetta er auðvitað gríðarlega alvarlegt fyrir okkur og erum í forgangi að koma kerfunum upp þannig að þau virki fullkomlega. En ítreka það að öll gögn okkar eru á staðnum líka, þeim var ekki læst eins og oft er í þessum málum þannig að við höfum full yfirráð yfir gögnunum,“ segir Karl Óttar Einarsson forstjóri Grundarheimilanna.

Netöryggissveit CERT-OS og Persónuvernd hafa málið nú á sínu borði og verður það kært til lögreglu á næstu dögum. Karl segir tölvuþrjótana ekki hafa haft samband vegna stuldsins.

„Mögulega er hægt að nýta þessar upplýsingar til að nálgast fólk með því að senda því hlekki eða annað slíkt til að skrá eða staðfesta einhverjar upplýsingar. Það er mjög mikilvægt að taka fram að Grundarheimilin munu ekki, að eigin frumkvæði senda tilkynningar eða neitt sem fólk þarf að gera,“ segir Karl Óttar.

„Hvorki SMS né tölvupósta til að staðfesta þannig að það er kannski hættan sem við metum núna. En svo er auðvitað möguleiki á að gögnin verði birt.“

Þegar sé hafin vinna við að tryggja að nokkuð svona geti ekki komið fyrir aftur.

„Það var tekin ákvörðun strax, af því að árásin var víðtæk á kerfið, þá var tekin ákvörðun um að endurbyggja tölvukerfið alveg frá grunni og það er verið að endursetja allar tölvur notenda og þar er fyllsta öryggis gætt við uppsetningu á því kerfi.“

Tölvuárásir Hjúkrunarheimili

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið