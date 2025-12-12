Óprúttnum aðilum, sem gerðu tölvuárás á kerfi Grundarheimila í vikunni, tókst að afrita viðkvæmar persónuupplýsingar um skjólstæðinga áður en árásin uppgötvaðist. Meðal þeirra gagna voru upplýsingar um heilsufar, sem tengjast umönnun og veittri heilbrigðisþjónustu á heimilunum.
Frá þessu er greint í tilkynningu frá stofnuninni.
Tölvuárásin var gerð á kerfi Grundarheimila á miðvikudag. Árásin fólst í því að tölvuþrjótar brutust inn á netþjóna og komust þannig inn í kerfi þar sem finna má upplýsingar um skjólstæðinga, íbúa, aðstandendur og starfsfólk Grundarheimilanna.
Í tilkynningu segir að rannsókn hafi leitt í ljós að áður en tölvuárásin uppgötvaðist, hafi tölvuþrjótunum tekist að afrita hluta af þeim persónuupplýsingum sem finna mátti í kerfum heimilanna, sem sagt heilsufarsupplýsingar sem tengjast umönnun og veittri heilbrigðisþjónustu á heimilunum.
„Ekkert bendir til þess að þessar upplýsingar hafi verið birtar og tölvuþrjótarnir hafa ekki hótað slíkri birtingu. Rannsókn árásarinnar stendur enn yfir með aðstoð færustu sérfræðinga landsins á þessu sviði,“ segir í tilkynningu.
Þá segir að lokað hafi verið fyrir aðgang tölvuþrjótanna og ljóst þyki að engum gögnum eða upplýsingum hefur verið eytt eða þeim breytt. Heimilin hafi áfram fullan aðgang að öllum upplýsingum sem kerfin innihalda og árásin hefur því takmörkuð áhrif haft á þá þjónustu sem heimilin veita íbúum og skjólstæðingum.
Í ljósi viðkvæms eðlis upplýsinganna séu skjólstæðingar, íbúar, aðstandendur og starfsmenn Grundar hvattir til að vera á varðbergi gagnvart mögulegri misnotkun á upplýsingunum af hálfu tölvuþrjótanna.
Vakni grunur um slíka misnotkun skuli gæta fyllstu varúðar í samskiptum, bregðast ekki við heldur tilkynna til CERT-IS netöryggissveitarinnar. Þá er áréttað að Grundarheimilin muni ekki senda út neina pósta af fyrra bragði þar sem fólk er beðið um að senda upplýsingar eða ýta á hlekki.
Tilkynnt hefur verið um árásina til Persónuverndar, Landlæknis og CERT-IS netöryggissveitarinnar í samræmi við það sem áskilið er í lögum og starfsleyfi heimilanna. Þá er verið að undirbúa kæru til lögreglu.
„Grundarheimilin munu ræða við alla íbúa og hafa verið sendar sérstakar tilkynningar til starfsfólks, skjólstæðinga, íbúa og aðstandenda eftir því sem mögulegt er. Þá hefur fólki verið boðið að hafa samband beint með spurningar sem kunna að vakna.“