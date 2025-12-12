Svandís Svavarsdóttir, fyrrverandi ráðherra, hyggst ekki sækjast eftir endurkjöri sem formaður Vinstri grænna á næsta landsfundi flokksins. Hún hafði verið formaður í rúmt ár.
Hún greinir frá því á Facebook að hún hafi ákveðið að bjóða sig ekki fram til endurkjörs sem formaður flokksins á landsfundi flokksins árið 2026. Ekki er ljóst hvort hún stígi strax til hliðar sem formaður.
„Ákvörðunin er persónuleg og tekin af yfirvegun eftir samtöl og umhugsun,“ skrifar Svandís, sem tók við formennsku í fyrra.
„Síðustu tuttugu ár hef ég helgað líf mitt stjórnmálum og baráttunni fyrir betra og réttlátara samfélagi. Sú barátta heldur áfram. Það hafa verið forréttindi að starfa í þágu almennings og fá að vera í framlínu stjórnmálanna allan þennan tíma.“
„Ég hef fulla trú á mikilvægu hlutverki Vinstri grænna og mun leggja mitt af mörkum til að rödd hreyfingarinnar heyrist skýrt í komandi kosningum. Mannúð, réttlæti og ábyrgð gagnvart náttúrunni hafa aldrei verið brýnni,“ bætir hún við.
Formaðurinn víkur á erfiðum tíma fyrir flokkinn þar sem Vinstri græn náðu hvorki manni inn á þing í síðustu þingkosningum né náði hann 2,5 prósenta lágmarkskosningu til að hljóta styrk sem stjórnmálaafl. Fylgi flokksins hefur setið í 2 til 2,5 prósentum í skoðanakönnunum frá síðustu kosningum.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, fyrrverandi ráðherra, er varaformaður flokksins.
Svandís tók við af Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, eftir að sú síðarnefnda kúplaði sig úr pólitík vorið 2024 og reyndi við forsetaframboð. Hún var formlega kjörin formaður í október 2024.
Fréttin verður uppfærð.