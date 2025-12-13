Bæjarskrifstofur fluttar: „Þetta húsnæði er barn síns tíma“ Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 13. desember 2025 15:11 Húsnæðið hefur verið nýtt undir bæjarskrifstofurnar síðan 1986. Vísir/Arnar Bæjarskrifstofur Seltjarnarnesbæjar hafa verið fluttar um set í húsnæði Fangelsismálastofnunar eftir að mygla fannst í húsnæðinu í sumar. Bæjarstjóri er ánægður með nýtt húsnæði og sér ný tækifæri í því gamla. Húsnæði bæjarskrifstofa Seltjarnarnesbæjar við Austurströnd 2 er auglýst til sölu á fasteignavef Vísis. Auglýst er eftir tilboðum í eignina, sem telur 658 fermetra. Starfsmenn fundu fyrir myglu Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri Seltjarnarness, segir í samtali við fréttastofu að bæjarskrifstofurnar hafi þegar verið fluttar um nokkur húsnúmer, að Austurströnd 5. Þar var Fangelsismálastofnun áður til húsa en stendur nú í flutningum á nýjan stað. Bæjarstjórn á þó enn eftir að fá hluta húsnæðisins afhentan. „Við sitjum þarna öxl í öxl. En þröngt mega sáttir sitja,“ segir Þór. Nýja húsnæðið henti starfsemi bæjarskrifstofanna fullkomlega. Greint var frá því í júlí að mygla hefði fundist á bæjarskrifstofunum og ljóst væri að flytja þyrfti hluta starfseminnar. Þór segir þau tíðindi hafa staðfest langvarandi grun um skemmdir á húsnæðinu, enda sé húsnæðið orðið barn síns tíma. Fyrr í ár sagði hann tvo eða þrjá hafa fundið fyrir einkennum sökum myglunnar. Sjá einnig: Mygla fannst á bæjarskrifstofunum Þór segir að ráðist verði í framkvæmdir á skemmdunum áður en húsnæðið verður sett í söluferli. Húsnæðið bjóði upp á tækifæri til að breyta því í íbúðarhúsnæði og þegar hafi nokkrir sýnt því áhuga. Seltjarnarnes Mygla Mest lesið Vopnahlé Trumps hélt í nokkrar klukkustundir Erlent Stuðningsyfirlýsing Össurar eins og koss dauðans Innlent Þau fái heiðurslaun listamanna Innlent Flúði lögregluna en reyndist allsgáð Innlent Þingmenn bannaðir á krám vegna skattahækkana Erlent Gengst ekki við falsfréttum en viðurkennir að tímasetningar séu misvísandi Innlent Beitir sér ekki fyrir sveigjanlegri tilhögun fæðingarorlofs Innlent Óttast að fólk sleppi að kaupa lyf vegna minni greiðsluþátttöku Innlent ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Erlent Vill að allt verði gert til að ná bróður hans úr sprungunni Innlent Fleiri fréttir Mikilvægt að geyma stafræn gögn innan lögsögunnar Bæjarskrifstofur fluttar: „Þetta húsnæði er barn síns tíma“ Óttast að fólk sleppi að kaupa lyf vegna minni greiðsluþátttöku Munu reyna að fá nýju virkjunarleyfi hnekkt Vara fólk við póstum og skilaboðum frá Grundarheimilunum Vara við póstum frá Grund og „jafnréttisþreyta“ Stuðningsyfirlýsing Össurar eins og koss dauðans Fjárlög, skattar og skipti á dánarbúum á laugardagsþingi Þau fái heiðurslaun listamanna Flúði lögregluna en reyndist allsgáð Mikilvægt að geyma stafræn gögn innan lögsögunnar Beitir sér ekki fyrir sveigjanlegri tilhögun fæðingarorlofs Afrituðu viðkvæmar heilsufarsupplýsingar úr kerfinu Kallar eftir samtali: Ekki spurning hvort heldur hvenær næsta slys verður Vill að allt verði gert til að ná bróður hans úr sprungunni Einn fluttur á slysadeild vegna brunans Vill finna bróður sinn „Þessar fréttir ollu mér og fleirum vanlíðan“ Bergþór með brjósklos og blæs á slúður Virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar endurnýjað Svandís stígur til hliðar Flugvél á leið til Egilsstaða snúið við yfir Hallormsstað Gengst ekki við falsfréttum en viðurkennir að tímasetningar séu misvísandi Sigmundur Davíð og Kemi Badenoch meðal gesta í boði Meloni Keyptu ekki skýringar um neyðarvörn í Mjóddinni Bakkaði á ofsahraða með lyfjakokteil í blóðinu Laufey Rún hætt störfum hjá Miðflokknum Sanna býður sig fram undir merkjum Vors til vinstri Styggur svanur í sundi handsamaður og skilað í næstu tjörn Viðreisn stundi hræðsluáróður í stað þess að ræða málin Sjá meira