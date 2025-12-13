Vopnahlé Trumps hélt í nokkrar klukkustundir Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 13. desember 2025 13:24 Fjöldi fólks yfirgaf heimili sín eftir að átök brutust út að nýju á landamærunum i morgun. Myndin er tekin í Koh Kong-héraði í Kambódíu. EPA Átök brutust út milli taílenskra og kambódískra hersveita á landamærum landanna tveggja snemma í morgun, nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði vopnahléssamkomulag ríkjanna í höfn. Sprengjum og fallbyssuskotum rigndi beggja vegna landamæranna í morgun. Varnarmálaráðuneyti Kambódíu segir Taílendinga hafa skotið á hótel og brú og taílensk stjórnvöld segja fjölda óbreyttra borgara særða eftir eldflaugaárás. Minnst 21 hefur fallið og 700 þúsund manns flúið heimili sín eftir að átökin brutust út að nýju í vikunni. Sjá einnig: Átökin magnast á landamærum Kambódíu og Taílands Fyrr í vikunni sagðist Trump geta bundið enda á átökin með einu símtali. Í gærkvöldi ræddi hann við forsætisráðherra beggja landanna og sagði í samfélagsmiðlafærslu í kjölfarið að báðar hliðar hefðu samþykkt vopnahlé frá og með kvöldinu. Samkomulagið væri það sama og náðist í október þegar vopnahlé vegna átakanna tók gildi. Hvorugur forsætisráðherranna sagðist þó eftir viðtalið hafa samþykkt vopnahlé. Anutin Charnvirakul forsætisráðherra Taílands sagði í samfélagsmiðlafærslu að hernaðaraðgerðir héldu áfram við landamærin þar til íbúum yrði ekki lengur ógnað. Hann segist hafa gert Trump skýrt að vopnahlé yrði ekki möguleiki fyrr en Kambódíumenn hörfuðu frá landamærunum. Forsætisráðherra Kambódíu sagði nauðsynlegt að verja fullveldi ríkisins. Ekkert bendir til þess að Trump hafi hótað að leggja tolla á ríkin tvö í vopnahlésviðræðum, líkt og var gert í átökunum í júlí, að því er kemur fram í umfjöllun BBC. Taíland Kambódía Donald Trump Bandaríkin Tengdar fréttir Ætla að gera út af við hernaðargetu Kambódíu Anutin Charnvirakul, forsætisráðherra Taílands, segir að ekki standi til að hefja viðræður við ráðamenn í Kambódíu að svo stöddu. Það verði ekki gert fyrr en Kambódíumenn verði við kröfum Taílendinga. 8. desember 2025 11:29 Mest lesið Flúði lögregluna en reyndist allsgáð Innlent Þau fái heiðurslaun listamanna Innlent Gengst ekki við falsfréttum en viðurkennir að tímasetningar séu misvísandi Innlent Stuðningsyfirlýsing Össurar eins og koss dauðans Innlent Beitir sér ekki fyrir sveigjanlegri tilhögun fæðingarorlofs Innlent ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Erlent Vill að allt verði gert til að ná bróður hans úr sprungunni Innlent Bergþór með brjósklos og blæs á slúður Innlent Witkoff fundar með Selenskí Erlent Afrituðu viðkvæmar heilsufarsupplýsingar úr kerfinu Innlent Fleiri fréttir Witkoff fundar með Selenskí ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum Selenskí í Kúpíansk, sem Pútín sagðist hafa hernumið Segir Trump að skipta sér ekki af evrópsku lýðræði Stefna á að taka fleiri skip frá Venesúela Evrópa þurfi að vera búin undir aðra stórstyrjöld Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær Takmarkar getu ríkjanna til að setja gervigreindinni skorður Bandaríkjamenn vilji koma á fríverslunarsvæði í Donbas Sagður tilbúinn að yfirgefa Venesúela með friðhelgi Hóta að koma fram við Belga eins og Ungverja „Arkitektar gervigreindar“ manneskja ársins hjá Time Fallhlífin flæktist í stélið 900 sviptir ökuleyfinu fyrir að hjóla undir áhrifum áfengis Geta fengið sex milljónir í bætur frá danska ríkinu Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Óvinafögnuður Trumps og Pútíns Missti af afhendingunni en er komin heil á húfi til Osló Þingið ítrekar stuðning Bandaríkjanna við Evrópu Bandaríkjamenn leggja hald á olíuflutningaskip undan ströndum Venesúela Heimila nú birtingu gagna úr rannsókn á Epstein Telur það landráð að skrifa um heilsu sína Sætir líflátshótunum og nær ekki að veita friðarverðlaununum viðtöku Vilja skoða samfélagsmiðla íslenskra ferðamanna Fyrirskipa notkun Times New Roman í stað Calibri Selenskí segist reiðubúinn til að boða til kosninga Samfélagsmiðlabannið hefur tekið gildi í Ástralíu Forsetafrúin kallaði mótmælendur heimskar tíkur Blaðamannafundi aflýst og óvíst hvort Nóbelsverðlaunahafinn mæti Heimilar birtingu gagna úr rannsókn á Maxwell Sjá meira