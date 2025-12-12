Innlent

Bakkaði á ofsa­hraða með lyfjakokteil í blóðinu

Árni Sæberg skrifar
Héraðsdómur Reykjaness kvað upp dóm yfir manninum í dag.
Héraðsdómur Reykjaness kvað upp dóm yfir manninum í dag. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið dæmdur í fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir fjöldann allan af brotum á meðan lögregla veitti honum eftirför. Meðal annars bakkaði hann á fjörutíu kílómetra hraða á klukkustund svo að minnstu mátti muna að gangandi vegfarandi yrði undir bíl hans. Á meðan á þessu stóð var hann undir áhrifum sjö mismunandi ávana-og fíkniefna og slævandi lyfja.

Í dómi Héraðsdóms Reykjaness, sem kveðinn var upp í dag, segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir brot gegn almennum hegningarlögum, umferðarlögum og lögreglulögum.

Það hafi hann gert með því að hafa á miðvikudegi í byrjun janúar í fyrra ekið bifreið óhæfur til að stjórna henni örugglega vegna áhrifa ávana- og fíkniefna og slævandi lyfja. Í blóði hans hafi mælst alprazólam, amfetamín, díazepam, fenazepam, klónazepam, nordíazepam og tramadól.

Hann hafi ekki hlýtt fyrirmælum lögreglu, sem hafi reynt að stöðva för hans með forgangsakstursljósum lögreglubifreiðar, svo að eftirför lögreglu hófst þar sem maðurinn hafi ekið án nægjanlegrar tillitssemi og varúðar og yfir óbrotnar miðlínur og ógætilega á milli bifreiða án þess að gefa stefnumerki og án þess að miða ökuhraða við aðstæður með sérstöku tilliti til öryggis annarra og yfir leyfilegum hámarkshraða í þéttbýli.

Minnstu mátti muna

Maðurinn hafi ekið austur Grænásveg í Reykjanesbæ, þar sem lögregla hafi fyrst gefið honum merki með forgangsakstursljósum lögreglubifreiðarinnar um að stöðva, sem maðurinn hafi ekki sinnt heldur aukið hraðann og ekið háskalega fram úr bifreið við Grænásveg, þar sem litlu hafi mátt muna að bifreiðin hefði hafnað framan á farmflutningabifreið, sem ekið hafi verið úr gagnstæðri átt. Því næst hafi hann beygt suður aðrein að Bergási, þar sem hann hafi ekið of hratt miðað við aðstæður og með allt að 68 kílómetra hraða á klukkustund, þar sem leyfður hámarkshraði sé 30 kílómetrar á klukkustund, uns hann beygði til suðurs inn á Vallarás þar sem hann hafi ekið of hratt miðað við aðstæður og með allt að 85 kílómetra hraða á klukkustund, þar sem leyfður hámarkshraði sé 30 kílómetrar á klukkustund.

Hann hefi ekið Vallarás til suðurs þar til hann missti stjórn á bifreiðinni með þeim afleiðingum að bifreiðin hring snerist á mikilli ferð og hafnaði utan vegar við Vallarás þar sem bifreiðin nam staðar. Lögreglubifreiðinni hafi þá verið lagt framan við bifreiðina þar sem hún var kyrrstæð og lögregla gefið manninum fyrirmæli um að stíga út úr bifreiðinni, sem maðurinn hafi ekki sinnt heldur gangsett hreyfil bifreiðarinnar og tekið af stað suður Vallarás í átt að Fitjum en misst stjórn á bifreiðinni á ný með þeim afleiðingum að bifreiðin snerist hálfan hring.

„Ákærði bakkaði þá bifreiðinni of hratt miðað við aðstæður og á um 40 km hraða á klukkustund suður Vallarás í átt að Fitjum þar sem litlu mátti muna að ekið hefði verið á gangandi vegfaranda, en ákærði bakkaði bifreiðinni uns hann missti stjórn á henni og bifreiðin endaði utan vegar og á grindverki við Fitjar þar sem lögregla stöðvaði akstur bifreiðarinnar.“ 

Játaði skýlaust

Með akstrinum hafi maðurinn raskað umferðaröryggi í alfaraleið og stofnað á ófyrirleitinn hátt lífi og heilsu vegfarenda á akstursleið sinni í augljósan háska, þar á meðal lögreglumanna sem reyndu að stöðva hann.

Í dóminum segir að maðurinn hafi játað brot sín skýlaust og krafist vægustu refsingar sem lög leyfa. Með hliðsjón af brotaferli, játningar og alvarleika brota mannsins væri refsing hans hæfilega ákveðin fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi.

Þá greiði hann 540 þúsund króna sekt, missi ökuréttindi í fjögur ár og greiði allan sakarkostnað, 509 þúsund krónur.

Umferðaröryggi Dómsmál Reykjanesbær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið