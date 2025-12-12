Bakkaði á ofsahraða með lyfjakokteil í blóðinu Árni Sæberg skrifar 12. desember 2025 15:08 Héraðsdómur Reykjaness kvað upp dóm yfir manninum í dag. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið dæmdur í fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir fjöldann allan af brotum á meðan lögregla veitti honum eftirför. Meðal annars bakkaði hann á fjörutíu kílómetra hraða á klukkustund svo að minnstu mátti muna að gangandi vegfarandi yrði undir bíl hans. Á meðan á þessu stóð var hann undir áhrifum sjö mismunandi ávana-og fíkniefna og slævandi lyfja. Í dómi Héraðsdóms Reykjaness, sem kveðinn var upp í dag, segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir brot gegn almennum hegningarlögum, umferðarlögum og lögreglulögum. Það hafi hann gert með því að hafa á miðvikudegi í byrjun janúar í fyrra ekið bifreið óhæfur til að stjórna henni örugglega vegna áhrifa ávana- og fíkniefna og slævandi lyfja. Í blóði hans hafi mælst alprazólam, amfetamín, díazepam, fenazepam, klónazepam, nordíazepam og tramadól. Hann hafi ekki hlýtt fyrirmælum lögreglu, sem hafi reynt að stöðva för hans með forgangsakstursljósum lögreglubifreiðar, svo að eftirför lögreglu hófst þar sem maðurinn hafi ekið án nægjanlegrar tillitssemi og varúðar og yfir óbrotnar miðlínur og ógætilega á milli bifreiða án þess að gefa stefnumerki og án þess að miða ökuhraða við aðstæður með sérstöku tilliti til öryggis annarra og yfir leyfilegum hámarkshraða í þéttbýli. Minnstu mátti muna Maðurinn hafi ekið austur Grænásveg í Reykjanesbæ, þar sem lögregla hafi fyrst gefið honum merki með forgangsakstursljósum lögreglubifreiðarinnar um að stöðva, sem maðurinn hafi ekki sinnt heldur aukið hraðann og ekið háskalega fram úr bifreið við Grænásveg, þar sem litlu hafi mátt muna að bifreiðin hefði hafnað framan á farmflutningabifreið, sem ekið hafi verið úr gagnstæðri átt. Því næst hafi hann beygt suður aðrein að Bergási, þar sem hann hafi ekið of hratt miðað við aðstæður og með allt að 68 kílómetra hraða á klukkustund, þar sem leyfður hámarkshraði sé 30 kílómetrar á klukkustund, uns hann beygði til suðurs inn á Vallarás þar sem hann hafi ekið of hratt miðað við aðstæður og með allt að 85 kílómetra hraða á klukkustund, þar sem leyfður hámarkshraði sé 30 kílómetrar á klukkustund. Hann hefi ekið Vallarás til suðurs þar til hann missti stjórn á bifreiðinni með þeim afleiðingum að bifreiðin hring snerist á mikilli ferð og hafnaði utan vegar við Vallarás þar sem bifreiðin nam staðar. Lögreglubifreiðinni hafi þá verið lagt framan við bifreiðina þar sem hún var kyrrstæð og lögregla gefið manninum fyrirmæli um að stíga út úr bifreiðinni, sem maðurinn hafi ekki sinnt heldur gangsett hreyfil bifreiðarinnar og tekið af stað suður Vallarás í átt að Fitjum en misst stjórn á bifreiðinni á ný með þeim afleiðingum að bifreiðin snerist hálfan hring. „Ákærði bakkaði þá bifreiðinni of hratt miðað við aðstæður og á um 40 km hraða á klukkustund suður Vallarás í átt að Fitjum þar sem litlu mátti muna að ekið hefði verið á gangandi vegfaranda, en ákærði bakkaði bifreiðinni uns hann missti stjórn á henni og bifreiðin endaði utan vegar og á grindverki við Fitjar þar sem lögregla stöðvaði akstur bifreiðarinnar.“ Játaði skýlaust Með akstrinum hafi maðurinn raskað umferðaröryggi í alfaraleið og stofnað á ófyrirleitinn hátt lífi og heilsu vegfarenda á akstursleið sinni í augljósan háska, þar á meðal lögreglumanna sem reyndu að stöðva hann. Í dóminum segir að maðurinn hafi játað brot sín skýlaust og krafist vægustu refsingar sem lög leyfa. Með hliðsjón af brotaferli, játningar og alvarleika brota mannsins væri refsing hans hæfilega ákveðin fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi. Þá greiði hann 540 þúsund króna sekt, missi ökuréttindi í fjögur ár og greiði allan sakarkostnað, 509 þúsund krónur. Umferðaröryggi Dómsmál Reykjanesbær Mest lesið Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Innlent Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Innlent Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Innlent Laufey Rún hætt störfum hjá Miðflokknum Innlent Sanna býður sig fram undir merkjum Vors til vinstri Innlent Inflúensan á uppleið og seinni bylgjan handan við hornið Innlent Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Innlent Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Innlent Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Innlent Páll Winkel meðal umsækjenda um embætti ráðuneytisstjóra Innlent Fleiri fréttir Keyptu ekki skýringar um neyðarvörn í Mjóddinni Bakkaði á ofsahraða með lyfjakokteil í blóðinu Laufey Rún hætt störfum hjá Miðflokknum Sanna býður sig fram undir merkjum Vors til vinstri Styggur svanur í sundi handsamaður og skilað í næstu tjörn Viðreisn stundi hræðsluáróður í stað þess að ræða málin Inflúensan á uppleið og seinni bylgjan handan við hornið Flensan á flugi og Sundlaugarmenningunni fagnað í Vesturbæjarlauginni Játaði en áfrýjaði samt og krafðist sýknu Páll Winkel meðal umsækjenda um embætti ráðuneytisstjóra Vilja takmarka fjölda barna sem getin eru með sama sæði Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Fjölskyldur fórnarlamba krefjast ábyrgðar Sádi-Arabíu Staðsetning Íslands „hernaðarlega mjög mikilvæg“ Fjögur ár fyrir smygl á rúmum fjórum kílóum af kókaíni 325 milljónir í næsta áfanga LED-ljósavæðingar í Reykjavík Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Líkamsárásir, heimilisofbeldi og vopnaður ökumaður Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Vestfirðingar sjá fram á þrenn ný jarðgöng Landhelgisgæslan eignast sjálfstýrðan kafbát „Mér persónulega fannst þetta gríðarlega gaman“ Hugrakkir drengir opnuðu sig í fréttum, breyttu kerfinu og skáluðu með Ingu Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Refsing milduð yfir burðardýri Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Þjófar sendir úr landi Fær bara hálft fæðingarorlof og veik leikskólabörn Björn Dagbjartsson er látinn Sjá meira