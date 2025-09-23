Hefðu getað sett símkerfi New York á hliðina Samúel Karl Ólason skrifar 23. september 2025 13:29 Umræddur búnaður, um þrjú hundruð vefþjónar og um hundrað þúsund SIM-kort fundust á nokkrum stöðum í grennd við höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna. Secret Service Lífvarðarsveit forseta Bandaríkjanna (Secret Service) hefur lagt hald á búnað sem gæti hafa verið notaður til að setja símkerfið í New York, þar sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fer fram, á hliðina. Hald var lagt á rúmlega hundrað þúsund SIM-kort og um þrjú hundruð vefþjóna, sem gætu hafa verið notaðir til að senda þrjátíu milljón smáskilaboð á mínútu. Í frétt New York Times segir að mögulega hefði verið hægt að nota búnaðinn til að trufla störf viðbragðsaðila og að senda dulkóðuð skilaboð. Hann hefði einnig verið hægt að nota til tölvuárása en heimildarmaður NYT segist aldrei hafa séð annað eins. Engar upplýsingar liggja þó fyrir um notkun búnaðarins eða á hverra vegum hann er eða hvort hann hafi með nokkrum hætti ógnað allsherjarþinginu. Þangað munu mæta rúmlega hundrað þjóðarleiðtogar heimsins og eins og NYT segir hefur samkomunni verið lýst sem einskonar heimsmeistaramóti í njósnastarfsemi. Sérfræðingar segja í samtali við miðillinn að umfangið bendi til þess að búnaðurinn sé á vegum einhvers ríkis. Heimildarmenn NYT segja að greining á SIM-kortunum hafi opinberað tengsl við að minnst eitt ríki og við skipulagða glæpastarfsemi. Yfirmaður lífvarðarsveitarinnar í New York sagði í yfirlýsingu sem birt var í morgun að málið yrði rannsakað í þaula og reynt verði að varpa ljósi á það hvað þeim sem áttu búnaðinn stóð til. Allur búnaðurinn mun hafa fundist á mismunandi stöðum í grennd við höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna en hann fannst eftir um það bil mánaðarlanga rannsókn yfirvalda. Bandaríkin Sameinuðu þjóðirnar Mest lesið Upplifir að þau hafi verið leidd í gildru Innlent „Alvarlegasta árásin gegn dönskum innviðum til þessa“ Erlent Fóru með fleipur um einhverfu og bóluefni Erlent „Það er betlmenning og allir eiga að fá allt frítt“ Innlent Óttaslegnir eldri borgarar eftir endurtekna eldsvoða Innlent Hrædd um að brennuvargur gangi laus í bænum Innlent Þrettán konur höfðu samband svo að nauðgarinn færi í fangelsi Innlent Duterte ákærður fyrir glæpi gegn mannkyninu Erlent Opna í Kaupmannahöfn en loka loftrýminu yfir Osló einnig vegna dróna Erlent Mæla hiklaust með lyfinu á meðgöngu ef þörf þykir á Innlent Fleiri fréttir Hefðu getað sett símkerfi New York á hliðina Fóru með fleipur um einhverfu og bóluefni Duterte ákærður fyrir glæpi gegn mannkyninu Íbúar í Kína og Hong Kong búa sig undir Ragasa „Alvarlegasta árásin gegn dönskum innviðum til þessa“ Frakkar viðurkenna Palestínu en Ísrael fordæmir „pólitískan sirkús“ Opna í Kaupmannahöfn en loka loftrýminu yfir Osló einnig vegna dróna Hertogaynjan fær reisupassann vegna tölvupósts til Epstein Kastrup lokað vegna drónaflugs Jimmy Kimmel snýr aftur á skjáinn Ætla að tengja paracetamol við einhverfu Segir Pólverja ekki muna hika við að skjóta „hluti“ niður Byrjaðir að kenna hvor öðrum um stöðvun ríkisreksturs Til í viðræður en mun aldrei láta kjarnorkuvopnin af hendi „Ég hata andstæðing minn, fyrirgefðu Erika“ Í fyrsta sinn fleiri börn með offitu en í undirþyngd Ofurfellibylurinn Ragasa nálgast Filippseyjar Bilun hjá fjarskiptafyrirtæki sögð hafa valdið fjórum dauðsföllum Herþotur sendar á loft vegna rússneskrar eftirlitsflugvélar Fyrirgefur morðingjanum Bein útsending: Minningarathöfn Charlie Kirk Kanada, Bretland og Ástralía viðurkenna Palestínu Trump og Vance ávarpa minningarathöfn Charlie Kirk Búast við því að Bretar viðurkenni sjálfstæði Palestínu í dag Þrjátíu handteknir í óeirðum í Hollandi Vill mikilvæga herstöð aftur og hótar Afgönum öllu illu Austurríki hvetur ríki til að draga sig ekki úr Eurovison Grænlendingar ná ekki að klára hvalveiðikvóta Sænskur sjúkraflutningamaður myrtur í útkalli Trump og Selenskí funda á ný Sjá meira