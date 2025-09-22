Opna í Kaupmannahöfn en loka loftrýminu yfir Osló einnig vegna dróna Eiður Þór Árnason skrifar 22. september 2025 23:04 Lögregla var á vettvangi við Kaupmannahafnarflugvöll í kvöld. EPA/STEVEN KNAP Flugumferð um Kastrupflugvöll í Kaupmannahöfn er hafin að nýju eftir að hún var stöðvuð fyrr í kvöld vegna óleyfilegrar umferðar dróna. Farþegar eru sagðir geta átt von á frekari töfum og að flugferðum verði aflýst. Á sama tíma var loftrýminu yfir Óslóarflugvelli nýverið lokað vegna drónaumferðar. Verður flugvélum beint á næstu flugvelli, að sögn flugmálayfirvalda. Áður var greint frá því að dróni sem sást nálægt flugvellinum í Osló hefði ekki haft áhrif á flugumferð. Tillkynt var um lokunina í Osló klukkan 22:30 að íslenskum tíma og er norska lögreglan með viðbúnað á flugvellinum. Lögregla rannsakar nú hvort tengsl séu milli atvikana í Osló og Kaupmannahöfn. Fréttastofur DR og NRK greina frá þessu. Vilja ekki upplýsa um aðgerðir sínar Jakob Hansen, aðstoðarlögreglustjóri hjá lögreglunni í Kaupmannahöfn, sagði á blaðamannafundi í kvöld að tilkynning hafi borist frá flugmálastofnuninni Naviair um klukkan 20:30 að staðartíma um að loftrýminu hafi verið lokað eftir að drónar sáust á svæðinu. Lögreglan hafi sömuleiðis sjálf orðið vör við dróna í loftrýminu. Hansen bætti við að lögreglan hafi ráðist í ítarlega rannsókn á málinu í samstarfi við leyniþjónustu dönsku lögreglunnar PET, danska herinn og erlend yfirvöld. Ráðist hafi verið í fjölmargar aðgerðir en aðstoðarlögreglustjórinn vildi ekki útskýra hvers eðlis þær eru. Drónarnir hafi að lokum yfirgefið svæðið en ekki verið teknir niður af yfirvöldum. Nú sé reynt að komast að því hvers konar dróna var um að ræða og hvaðan þeir komu. Lögreglan viti ekki hvert þeir stefni eftir að þeir yfirgáfu loftrýmið. Óljóst hversu margir drónarnir voru Lögreglan hafði áður greint frá því að tveir til þrír drónar hafi sést við flugvöllinn en Hansen sagði á blaðamannafundinum skömmu fyrir miðnætti að íslenskum tíma að á þessum tímapunkti væri ekki fyllilega ljóst hversu margir drónarnir voru. „Við vildum óska þess að við vissum hvar þeir væru á þessum tímapunkti en við miðum vinnu okkar við aðstæður hverju sinni,“ hefur DR eftir Jakob Hansen. Hann sýni því skilning að fólk finni fyrir hræðslu þegar það heyri af óþekktum drónum í danskri lofthelgi. Engar vísbendingar séu um að drónarnir hafi reynst viðstöddum hættulegir. Hansen benti á að svipuð staða hafi komið upp í Osló og því muni danska lögreglan eiga náið samstarf við norsk yfirvöld, meðal annars til að rannsaka möguleg tengsl. Lögreglan verði áfram með viðbúnað á flugvellinum í Kaupmannahöfn. Lögreglan í Kaupmannahöfn hefur boðað til annars blaðamannafundar klukkan 5 í fyrramálið að íslenskum tíma. Fréttin hefur verið uppfærð eftir blaðamannafund dönsku lögreglunnar.

Kastrup lokað vegna drónaflugs
Kastrup flugvelli í Kaupmannahöfn hefur verið lokað og flugumferð stöðvuð vegna drónaflugs á svæðinu. Lögregla er á vettvangi.

Þá voru tveir handteknir í Osló í Noregi vegna drónaflugs skammt frá herstöð, en ekki er talið að málin tengist.

22. september 2025 19:57 