Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir að hermenn og flugmenn ríkisins muni ekki hika við að skjóta niður hluti sem eru óvelkomnir í lofthelgi Póllands og taldir eru ógna öryggi fólks. Hann sagði þó einnig að stigið yrði varlega til jarðar í óskýrum aðstæðum.
Rússar hafa að undanförnu flogið bæði drónum og herþotum inn í lofthelgi annarra ríkja í Evrópu og í Atlantshafsbandalaginu.
Fjölda dróna, bæði tálbeitum og sjálfsprengidrónum, var nýverið flogið inn í lofthelgi Póllands, frá Belarús, og í kjölfarið var þremur herþotum flogið inn í lofthelgi Eistlands í síðustu viku, þar sem þeim var flogið í um tólf mínútur.
Ráðamenn í Rússlandi hafa sagt að drónaflugið til Póllands hafi verið mistök, en því hafna ráðamenn í Póllandi. Þegar kemur að flugi herþota inn í lofthelgi Eistlands segja þeir einfaldlega að ásakanirnar séu rangar og þeim sé ætlað að ýta undir spennu.
Tusk sagði á blaðamannafundi í dag að „hlutir“ yfir Póllandi yrðu skotnir niður. Það þyrfti ekkert að ræða það frekar. Hann ítrekaði þó að í flóknari aðstæðum, og vísaði sérstaklega til herþotanna í lofthelgi Eistlands, yrði að fara varlega og hugsa tvisvar um áður en gripið yrði til aðgerða sem gætu leitt til átaka.
Sjá einnig: Rússneskum herþotum flogið inn í lofthelgi Eistlands
Pólverjar þyrftu að tryggja að ef gripið yrði til aðgerða sem gætu leitt til átaka, stæðu Pólverjar ekki einir. Samkvæmt frétt Reuters sagði Tusk að allir í NATO og Evrópu þyrftu að hugsa hlutina á svipaðan hátt.
Pólverjar eru um þessar mundir að skoða leiðir til að granda drónum á skilvirkari og ódýrari hátt en svipuð umræða á sér stað víða annars staðar í Evrópu um þessar mundir.
Politico sagði frá því í dag að erindrekar frá sjö ríkjum Austur-Evrópu muni seinna í vikunni funda með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um þróun einhverskonar drónamúr kringum Evrópusambandið.
Ríkin sjö eru Finnland, Eistland, Lettland, Litháen, Pólland, Rúmenía og Búlgaría.
Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnarinnar, sagði fyrr í þessum mánuði að svara þyrfti ákalli ríkja Austur-Evrópu um bættar varnir.
Talsmaður ráðsins sagði svo í morgun að fundurinn seinna í vikunni myndi snúast um þarfir ríkjanna og hvernig væri hægt að hjálpa þeim. Frekari skref yrðu svo tekin í framhaldinu, með aðkomu Úkraínumanna, sem hafa mikla reynslu af því að verjast rússneskum drónum.
Eistar hafa óskað eftir því að virkja 4. grein Atlantshafssáttmálans sem kveður á um að ríki geti óskað eftir því að bandalagsríkin ráði ráðum sínum ef eitthvert þeirra telur öryggi sínu ógnað. Eista segja Rússa hafa flogið þremur herþotum inni í flughelgi sína í gær. Þeim var að enda fylgt út af ítölskum flugmönnum F-35 þota á vegum Atlantshafsbandalagsins
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að Vladimír Pútín, kollegi hans í Rússlandi, hafi valdið sér miklum vonbrigðum síðan Trump varð aftur forseti. Það væri vegna þess hve erfitt hefði verið að fá Pútín til að láta af árásum sínum á Úkraínu og semja um frið.
Dönsk stjórnvöld ætla að fjárfesta í langdrægum vopnum sem eiga að hafa þann tilgang að hafa fælingarmátt gegn mögulegri árás. Um er að ræða vatnaskil í dönskum varnarmálum að sögn forsætisráðherra en þetta verður í fyrsta sinn sem Danir hyggjast byggja upp slíkt vopnabúr. Þótt að hernaðarleg ógn sé ekki sögð yfirvofandi er það mat yfirvalda í Danmörku að ekki megi vanmeta mögulega ógn frá Rússlandi.
Atlantshafsbandalagið og Rússland eiga „augljóslega“ í stríði. Þetta sagði Dmitrí Peskóv, talsmaður Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, við blaðamenn í Moskvu í morgun. Stuðningur margra ríkja NATO við Úkraínu jafngilti að bandalagið væri í raun og veru stríð við Rússland. Það væri augljóst að stríðsástand ríkti.