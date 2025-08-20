Heimta að Ísrael verði vísað úr keppni

Samtök knattspyrnuþjálfara á Ítalíu (AIAC) hafa skrifað opinbert bréf þar sem fram kemur krafa þeirra um að Ísrael verði vísað úr öllum íþróttakeppnum vegna grimmilegrar framkomu þeirra og stríðsglæpa á Gaza ströndinni.
Samtökin sendu bréfið til forseta ítalska knattspyrnusambandsins þar sem þau heimta að Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, og Alþjóða knattspyrnusambandið, FIFA, banni ísraelsk landslið frá þátttöku á mótum.
🇮🇹 COMUNICATO UFFICIALEL’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha inviato una lettera-appello al Presidente della @FIGC e a tutte le componenti federali affinché il calcio italiano si mobiliti, nel proprio ambito, a favore del popolo #palestinesehttps://t.co/D4e6IRetaF— A.I.A.C. Nazionale (@AIACNazionale) August 19, 2025
„Dagleg fjöldamorð hafa endað líf fjölda knattsyrnustjóra, þjálfara og íþróttafólks og þar á meðal er palestínska knattspyrnugoðsögnin Suleiman Al-Obeid. Það er þeirra vegna sem okkar samtök (AIAC) telja að það sé löglegt, nauðsynlegt og hrein skylda okkar að krefjast þess að bæði UEFA og FIFA, setji landslið Ísrael í tímabundið bann frá öllum keppnum,“ segir í bréfinu.
Síðan að stríð Ísraels og Hamas samtakanna hófst hafa sextíu þúsund Palestínumenn látið lífið.
Ísraelska knattspyrnulandsliðið hefur fengið að halda áfram í keppnum sínum eins og ekkert hafi gerst og er í riðli með Noregi og Ítalíu í undankeppni HM 2026.
Ítalía mætir Ísrael á hlutlausum velli í Debrecen í Ungverjalandi 8. september. Ísraelska liðið mætir síðan til Noregs í október.
Í Noregi hafa margir krafist þess að norska karlalandsliðið neiti að spila þennan leik við Ísrael en norska knattspyrnusambandið segir að það sé ekki rétta leiðin.
Í staðinn ætlar norska knattspyrnusambandið að gefa allan hagnað að sölu miða á Ísraelsleikinn til góðgerðasamtaka á Gaza ströndinni.
L’AIAC (association des entraîneurs italiens) a officiellement transmis une requête à la fédération italienne de football afin qu’elle pousse auprès de l’UEFA et de la FIFA pour bannir Israël des compétitions internationales.@Agenzia_Ansa pic.twitter.com/bzK3wymtiC— Joueurs IT 🇮🇹 (@JoueursItalia) August 19, 2025
