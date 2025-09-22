Vaxandi vindur þegar líður á daginn

Veðurstofan gerir ráð fyrir hægri suðlægri eða breytilegri átt og smávætu í fyrstu, en síðan úrkomulítið.
Á vef Veðurstofunnar segir að það létti smám saman til á Norður- og Austurlandi. Vaxandi suðaustanátt vestanlands seinnipartinn í dag, víða strekkingur þar í kvöld.
Hiti verður á bilinu fimm til þrettán stig.
„Á morgun og á miðvikudag er spáð stífri sunnan- og suðaustanátt, með vætusömu veðri. Á norðaustanverðu landinu verður hins vegar lengst af þurrt og bjart með köflum. Fremur hlýtt, einkum norðan heiða,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Sunnan og suðaustan 8-15 m/s og rigning eða súld, en hægari og þurrt að kalla um norðaustanvert landið. Hiti 9 til 15 stig, hlýjast norðan heiða.
Á miðvikudag: Sunnan 5-13 og rigning, en bjart með köflum norðanlands. Hiti 7 til 13 stig.
Á fimmtudag og föstudag: Suðaustanátt og víða talsverð rigning, en úrkomuminna norðaustanlands. Fremur hlýtt.
Á laugardag og sunnudag: Suðlæg átt og smáskúrir, en þurrt og bjart á Norðurlandi. Milt veður.