Jose Mourinho hóf endurkomu sína með Benfica með stæl í gær þegar liðið vann þægilegan 0-3 útsigur á AVS. Á blaðamannafundi eftir leik var talað um hálfgerða Hollywood sögu en það voru 25 ár upp á dag síðan hann var fyrst ráðinn stjóri Benfica.
„Satt best að segja hélt ég alltaf að ég kæmi aftur til Portúgal en ég reiknaði alltaf með að það yrði landsliðið. Ég vissi að landsliðið kæmi fyrr eða seinna. Mér bauðst að áður en ég gat ekki þegið starfið. En ég reiknaði með að það kæmi að því einn góðan veðurdag, það væri eðlileg þróun á mínum ferli. En það var Benfica sem er risa klúbbur.“
Portúgalska knattspyrnufélagið Benfica tilkynnti formlega í dag að Jose Mourinho hefði verið ráðinn nýr knattspyrnustjóri liðsins. Hann skrifaði undir samning sem gildir til sumarsins 2027.