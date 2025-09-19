Gylfi skoraði í eina sigri Everton á Anfield á þessari öld Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 19. september 2025 11:32 Ricarlison og Abdoulaye Doucouré fagna með Gylfa Þór Sigurðssyni eftir að hann skoraði seinna mark Everton í sigri á Liverpool á Anfield í febrúar 2021. getty/Laurence Griffiths Everton sækir Liverpool heim í Bítlaborgarslag í ensku úrvalsdeildinni á morgun. David Moyes, knattspyrnustjóri Everton, á ekki góðar minningar frá Anfield. Moyes hefur nefnilega aldrei stýrt liði til sigurs á Anfield, í 22 leikjum. Fimmtán þeirra hafa tapast og sjö endað með jafntefli. Hann hefur þrettán sinnum stýrt Everton á Anfield en á enn eftir að fagna sigri á vellinum. Moyes stýrði Everton á árunum 2002-13 og tók svo aftur við liðinu í byrjun þessa árs. Það er ekki bara Moyes sem hefur gengið illa á Anfield heldur hefur Everton aðeins unnið einn leik á vellinum á þessari öld. Það var undir stjórn Carlos Ancelotti 20. febrúar 2021, í miðjum kórónuveirufaraldrinum. Richarlison kom Everton yfir strax á 3. mínútu. Sjö mínútum fyrir leikslok gulltryggði Gylfi Þór Sigurðsson svo sigur liðsins með marki úr vítaspyrnu. Þetta var eitt af 31 marki Gylfa fyrir Everton og eitt 67 marka hans í ensku úrvalsdeildinni. Gylfi kunni alltaf vel við sig á Anfield en öll fimm mörk hans gegn Liverpool komu á vellinum sögufræga. Chelsea og Tottenham eru einu tvö liðin sem Gylfi hefur skorað fleiri mörk gegn á ferlinum, eða sex gegn hvoru liði. Liverpool var ekki á góðum stað í febrúar 2021. Tapið gegn Everton var fjórða deildartap liðsins í röð og meistararnir voru aðeins með fjörutíu stig eftir 25 leiki í ensku úrvalsdeildinni. Liðið endaði hins vegar tímabilið vel og lauk keppni í 3. sæti. Sigur Everton fyrir fjórum árum var fyrsti sigur liðsins í 23 leikjum á Anfield, eða síðan 27. september 1999. Everton vann þá 0-1 sigur með marki Kevins Campbell heitins. Liverpool er með fullt hús stiga á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir fjórar umferðir en Everton er í 6. sæti með sjö stig. Leikur Liverpool og Everton hefst klukkan 11:30 og verður sýndur beint á Sýn Sport. Upphitun fyrir leikinn hefst klukkan 11:00. Enski boltinn Mest lesið Býður sig óvænt fram til forseta fyrst kvenna Sport Dortmund biðst afsökunar á að hafa gert grín að stamandi áhrifavaldi Fótbolti Littler laug því að hann væri hættur Sport Sjáðu glæsimark Rashford gegn Newcastle og öll hin Fótbolti Segir að United hafi keypt rangan markvörð: „Aldrei heyrt um hann“ Enski boltinn Sveindís áberandi í nótt en sofnar í bíó Fótbolti Óttast að Amorim verði rekinn ef illa fer gegn Chelsea Enski boltinn Atlético og UEFA rannsaka myndband af hrákanum Fótbolti „Reyndum allt en ekkert gekk upp“ Handbolti Potter undir mikilli pressu Enski boltinn Fleiri fréttir Gylfi skoraði í eina sigri Everton á Anfield á þessari öld Segir að United hafi keypt rangan markvörð: „Aldrei heyrt um hann“ Óttast að Amorim verði rekinn ef illa fer gegn Chelsea Potter undir mikilli pressu Wildcard hugleiðingar Fantasýn: Haaland inn, Salah út og bíða með Isak Fær nýjan þriggja ára samning þrátt fjögur töp í fyrstu fjórum leikjunum Fimm sigurmörk á síðustu sjö mínútunum Swansea gafst ekki upp og skaut Forest úr leik Slot skýtur á þá sem gagnrýna eyðslu Liverpool Ragnar við toppinn í Fantasy: „Er þetta ekki rólegasti tíminn fyrir rithöfunda?“ Brot af því besta úr DocZone: „Er þetta ekki hættulegt?“ Linsan datt út en varði samt tvö víti Hákon reyndist hetja Brentford Fær 54 milljónir í vikulaun en æfir einn og yfirgefinn Verður væntanlega ráðinn 89 dögum eftir að hann var rekinn City rak barþjón sem mætti í United-treyju í vinnuna „United er að keppa við hina Ferrari-bílana en með Skoda-vél“ „Ef félagið vill breyta um leikstíl verður það að breyta um mann“ Carragher sagði „heiladauðan“ Hannibal hafa kostað Burnley stig Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“ „Arteta hefur aldrei verið með jafn góðan hóp og núna“ Sjáðu City salta United og ískaldan Salah á vítapunktinum Víti í blálokin dugði Liverpool Tvö frá Haaland og Manchester er blá Hvoru megin í Manchester er meiri krísa? Sjáðu mörkin úr stórsigrum Arsenal og Spurs og dramatíkina í Lundúnum Sigur í fyrsta leik Andra í enska boltanum Nýi maðurinn hetja Newcastle og skrautlegt sjálfsmark Leeds Spurs í engum vandræðum með tíu Hamra Zubimendi með tvö í frábærum sigri Sjá meira