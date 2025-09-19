Enski boltinn

Gylfi skoraði í eina sigri Everton á Anfield á þessari öld

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Ricarlison og Abdoulaye Doucouré fagna með Gylfa Þór Sigurðssyni eftir að hann skoraði seinna mark Everton í sigri á Liverpool á Anfield í febrúar 2021.
Ricarlison og Abdoulaye Doucouré fagna með Gylfa Þór Sigurðssyni eftir að hann skoraði seinna mark Everton í sigri á Liverpool á Anfield í febrúar 2021. getty/Laurence Griffiths

Everton sækir Liverpool heim í Bítlaborgarslag í ensku úrvalsdeildinni á morgun. David Moyes, knattspyrnustjóri Everton, á ekki góðar minningar frá Anfield.

Moyes hefur nefnilega aldrei stýrt liði til sigurs á Anfield, í 22 leikjum. Fimmtán þeirra hafa tapast og sjö endað með jafntefli. Hann hefur þrettán sinnum stýrt Everton á Anfield en á enn eftir að fagna sigri á vellinum. Moyes stýrði Everton á árunum 2002-13 og tók svo aftur við liðinu í byrjun þessa árs.

Það er ekki bara Moyes sem hefur gengið illa á Anfield heldur hefur Everton aðeins unnið einn leik á vellinum á þessari öld. Það var undir stjórn Carlos Ancelotti 20. febrúar 2021, í miðjum kórónuveirufaraldrinum.

Richarlison kom Everton yfir strax á 3. mínútu. Sjö mínútum fyrir leikslok gulltryggði Gylfi Þór Sigurðsson svo sigur liðsins með marki úr vítaspyrnu. Þetta var eitt af 31 marki Gylfa fyrir Everton og eitt 67 marka hans í ensku úrvalsdeildinni. 

Gylfi kunni alltaf vel við sig á Anfield en öll fimm mörk hans gegn Liverpool komu á vellinum sögufræga. Chelsea og Tottenham eru einu tvö liðin sem Gylfi hefur skorað fleiri mörk gegn á ferlinum, eða sex gegn hvoru liði.

Liverpool var ekki á góðum stað í febrúar 2021. Tapið gegn Everton var fjórða deildartap liðsins í röð og meistararnir voru aðeins með fjörutíu stig eftir 25 leiki í ensku úrvalsdeildinni. Liðið endaði hins vegar tímabilið vel og lauk keppni í 3. sæti.

Sigur Everton fyrir fjórum árum var fyrsti sigur liðsins í 23 leikjum á Anfield, eða síðan 27. september 1999. Everton vann þá 0-1 sigur með marki Kevins Campbell heitins.

Liverpool er með fullt hús stiga á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir fjórar umferðir en Everton er í 6. sæti með sjö stig.

Leikur Liverpool og Everton hefst klukkan 11:30 og verður sýndur beint á Sýn Sport. Upphitun fyrir leikinn hefst klukkan 11:00.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið