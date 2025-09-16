Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti nokkuð fjölbreyttum verkefnum í nótt og hafði meðal annars afskipti af einstkling sem skemmdi lögreglubifreið með því að slá tösku sinni í vélarhlíf hennar.
Málið er í rannsókn.
Alls voru 54 mál skráð í kerfi lögreglunnar á vaktinni og tveir gistu fangageymslur í morgunsárið.
Lögreglu barst einnig tilkynning um eld sem kom upp í bifreið í akstri í póstnúmerinu 110 en ökumanninum tókst að komast út ómeiddur. Í sama hverfi var lögregla tvívegis kölluð til vegna sama einstaklingsins. Í fyrra skiptið svaf hann í stigagangi og var vísað út en í seinna skiptið var hann öskrandi fyrir utan.
Var honum ekið á dvalarstað sinn.
Í Kópavogi var leitað að einstakling sem var sagður vera að sparka í bifreiðar og í Garðabæ var tilkynnt um skemmdir á strætóstoppistöð. Þá var tilkynnt um umferðaróhapp í Hafnarfirði, þar sem fólk varð fyrir minniháttar meiðslum.
Tilkynnt var um líkamsárás í póstnúmerinu 108, sem er til rannsóknar, og einn var handtekinn eftir ofbeldistilburði í miðborginni. Þá var tilkynnt um einstakling að stela úr verslun en sá var sagður æstur og árásargjarn gagnvart starfsmönnum. Sá var einnig handtekinn og vistaður í fangageymslu.
Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars maður sem ók yfir umferðareyju og annar sem ók gegn rauðu ljósi.