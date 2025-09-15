Carragher sagði „heiladauðan“ Hannibal hafa kostað Burnley stig

Jamie Carragher gaf Hannibal Mejbri engan afslátt eftir að hann fékk á sig vítaspyrnu í leik Burnley og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í gær.
Allt stefndi í að nýliðarnir myndu ná í stig gegn Englandsmeisturunum en í uppbótartíma fékk Hannibal boltann í höndina innan vítateigs og Michael Oliver, dómari leiksins, benti á punktinn.
Mohamed Salah tók spyrnuna, skoraði af öryggi og sá þess til að Liverpool er áfram með fullt hús stiga í ensku úrvalsdeildinni.
„Burnley á þetta ekki skilið,“ sagði Carragher sem lýsti leiknum á Turf Moor á Sky Sports. Hann sagði að Hannibal hefði verið heiladaður að rétta höndina út.
„Þetta var augnabliks brjálæði! Hvað er hann að gera?“ spurði Carragher.
Burnley hefur nú fengið á sig sigurmark úr víti í uppbótartíma í síðustu tveimur deildarleikjum sínum, gegn Manchester United og Liverpool.
Nýliðarnir eru með þrjú stig í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
