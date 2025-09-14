Hildur lagði upp í Madrídarslagnum

Hildur Antonsdóttir lagði upp eina mark Madid CFF er liðið mátti þola 2-1 tap gegn Real Madrid í nágrannaslag spænska boltans í dag.
Hildur og stöllur hennar höfðu byrjað tímabilið á sigri gegn Eibar og jafntefli gegn Real Sociedad, en Real Madrid gerði jafntefli við DUX Logrono í fyrstu umferð og mátti svo þola tap gegn Atlético Madrid í annarri umferð.
Það voru heimakonur í Real Madrid sem komust yfir í leik dagsins á 17. mínútu, áður en Angela Sosa janfaði metin fyrir gestina fjórum mínútum síðar eftir stoðsendingu frá Hildi.
Heimakonur náðu þó forystunni á ný þegar um tíu mínútur voru eftir af fyrri hálfleik og það reyndist síðasta mark leiksins.
Niðurstaðan því 2-1 sigur Real Madrid, sem nú er með fjögur stig eftir þrjár umferðir, jafn mörg og Madrid CFF.