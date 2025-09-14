Rigning með köflum víðast hvar Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 14. september 2025 07:46 Hita er spáð 8 til 15 stigum í dag. Vísir/Vilhelm Veðurstofan gerir ráð fyrir suðaustan og austan 5-13 m/s í dag. Lægð skammt suður af landinu þokast vestur. Það rignir víða frá henni, einkum á Suðausturlandi en norðaustanlands styttir upp með morgninum. Hiti verður á bilinu 8 til 15 stig. Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar. Á morgun er búist við austlægari vindum, kalda eða stinningskalda syðst en yfirleitt hægari annars staðar. Skýjað verður og lítilsháttar væta um landið austanvert, en skýjað með köflum vestantil og smáskúrir á stöku stað síðdegis. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag og þriðjudag:Austan og norðaustan 5-13 m/s. Dálítil væta austantil og við norðurströndina, en bjart með köflum vestanlands og stöku skúrir síðdegis. Hiti 8 til 14 stig, en kólnar heldur á Norður- og Austurlandi á þriðjudag.Á miðvikudag:Norðaustlæg átt og dálitlar skúrir eða él, en að mestu þurrt suðvestan- og vestanlands. Hiti 2 til 10 stig, mildast syðst.Á fimmtudag og föstudag:Austlæg eða breytileg átt og sums staðar smáskúrir, en dálítil él við norðausturströndina. Hiti breytist lítið.Á laugardag:Norðaustlæg átt, skýjað með köflum og áfram svalt. Veður Mest lesið Þrír handteknir á samkvæmi Vítisengla Innlent Jóhannes Valgeir er látinn Innlent Rússnesk flygildi rufu lofthelgi NATO Erlent Þrír horfnir ferðamenn í Færeyjum Erlent Breiðhyltingar bíði í hálftíma eftir lögreglu: „Verður þetta þá ekki bara búið?“ Innlent Umfangsmikil lögregluaðgerð í Hamraborg Innlent Í fangaklefa grunaðir um ólöglega dvöl Innlent Mikillar vanþekkingar gæti á þjónustu við trans börn Innlent „Hann fékk einfaldlega ekki þá hjálp sem hann þurfti á að halda“ Innlent Drónaárás á eina stærstu olíuvinnslu Rússlands Erlent Fleiri fréttir Rigning með köflum víðast hvar Blautt víðast hvar Dálítil rigning og lægðir á sveimi Væta með köflum og dregur úr vindi Víða rigning og hiti að fjórtán stigum Hvasst og samfelld rigning austast Má reikna með vatnavöxtum suðaustantil Rigning í dag Víðast hægur vindur og hiti að fimmtán stigum Rigning norðan- og austantil en bjart suðvestanlands Léttskýjað vestan- og sunnantil en blautara annars staðar Hiti að tuttugu stigum og hlýjast sunnantil Líkur á hellidembu, þrumum og eldingum suðvestantil Hlýtt og rakt loft yfir landinu Vindur á undanhaldi og hiti að tuttugu stigum Blæs hressilega af austri á landinu Gul viðvörun á Suðurlandi vegna hvassviðris Kröpp lægð stjórnar veðrinu næstu daga Von á leifum fellibylsins Erin til landsins Litlar breytingar á hlaupi í Hvítá við Húsafell frá því í gær Skýjað, lítilsháttar væta og temmilega hlýtt Hiti að 21 stigi í dag Hiti að nítján stigum í dag en yfir tuttugu á morgun Hægviðri og hiti að nítján stigum Norðlæg átt og víðast hvar væta Hlýjast suðaustantil Rjómablíða hætt að teljast til tíðinda fyrir austan Hitamet aldarinnar slegið Gular viðvaranir öðrum megin og 28 stiga hiti hinum megin Vonda veðrið færist í borgina og á Suðurland Sjá meira