Blautt víðast hvar Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 13. september 2025 07:42 Veðurfræðingar spá sjö til fimmtán stiga hita í dag. Vísir/Vilhelm Nokkrar minniháttar lægðir hringsóla kringum landið og tilheyrandi úrkomusvæði valda blautviðri víðast hvar um helgina. Norðaustan strekkingur eða allhvass vindur á Vestfjörðum í fyrstu, en annars mun hægari vindur. Þetta eru hugleiðingar veðurfræðings á veðurvakt Veðurstofunnar. Veðurhorfurnar um helgina eru norðan og norðaustan 10-18 m/s norðvestantil í fyrstu, síðar 8-15, hvassast á Vestfjörðum, en annars mun hægari vindar. Víða dálítil rigning eða skúrir, en rofar smám saman til suðvestanlands og á Norðausturlandi. Vakin er athygli á að rigning næturinnar og hlýindi hafa valdið aukinni hættu á skriðum og grjóthruni við fjallshlíðar á Ströndum. Fólk er hvatt til að fara varlega á þeim slóðum. Á morgun er útlit fyrir austlægar áttir, 5-13 m/s, kalda eða strekking og víða rigningu eða skúrir, en þurrt að kalla á Norðurlandi. Yfirleitt fremur hlýtt í veðri, en heldur svalara norðvestantil. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag:Suðaustan og austan 8-15 m/s, en norðlægari á Vestfjörðum fram eftir degi, hvassast við suðurströndina og á Vestfjörðum. Rigning víða um land eða skúrir, en úrkomlítið norðaustantil. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast á Norðurlandi.Á mánudag:Norðaustlæg átt, 3-10 m/s og smá súld austanlands og með norðurströndinni, en annars bjart með köflum. Hiti 7 til 15 stig, hlýast á Suður- og Vesturlandi.Á þriðjudag og miðvikudag:Norðaustlæg átt, skýjað og dálítil væta öðru hvoru og kólnar smám saman í veðri.Á fimmtudag:Útlit fyrir norðaustlæga eða breytilega átt og skýjað með köflum, en lítilsháttar væta norðan- og austanlands. Milt veður.Á föstudag:Útlit fyrir vaxandi norðaustlæga átt, strekkingur eða allhvöss og fer að rigna suðaustantil undir kvöld. Veður