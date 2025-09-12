Trump segist nokkuð viss um að grunaður morðingi hafi verið handsamaður Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 12. september 2025 12:22 Charlie Kirk, bandamaður Donalds Trump. AP/John Locher Donald Trump Bandaríkjaforseti segir „með nokkuð góðri vissu“ að búið sé að handsama grunaðan banamann hægrisinnaða áhrifavaldsins Charlie Kirk. Viðkomandi sé 28 eða 29 ára gamall að sögn forsetans. Þetta kom fram í máli Trump í viðtali við Fox News nú fyrir stundu. „Ég held við séum með hann,“ sagði Trump meðal annars og bætti við að einhver nákominn manninum hafi gefið upplýsingar sem komið hafi honum í hendur yfirvalda, að því er fram kemur í umfjöllun Sky News þar sem vitnað er í viðtalið á Fox. „Ég held með nokkuð mikilli vissu að við séum með hann í haldi. Hann er í haldi. Allir stóðu sig frábærlega í starfi, svæðislögregla og ríkisstjórinn,“ er haft eftir Trump. Viðkomandi sé nú í haldi í höfuðstöðvum lögreglu. Molar úr viðtalinu við Trump hafa verið að birtast jafnt og þétt í erlendum miðlum, en Trump hefur síðan sett fyrirvara við upplýsingarnar um hinn grunaða. Þær þurfi að staðfesta og gæti verið að verði leiðréttar. Áður hafði Kash Patel, yfirmaður bandarísku Alríkislögreglunnar sjálfur farið út með upplýsingar um að hinn grunaði væri í haldi sem síðan reyndust ekki réttar. Blaðamannafundur á eftir New York Times segir í sinni umfjöllun að ónefndur embættismaður innan lögreglunnar hafi staðfest að það sé rétt sem fram kom í máli Trump í viðtalinu að búið sé að handsama hinn grunaða. Ekki verði greint þó greint frá nafni hins grunaða að svo stöddu. Boðað hefur verið til blaðamannafundar á eftir þar sem þess má vænta að frekari upplýsingar komi fram. fundurinn á að vera klukkan 13 að Íslenskum tíma. Alríkislögreglan hefur birt myndskeið sem sýnir einstakling sem grunaður er um að hafa banað Charlie Kirk hlaupa eftir þaki byggingar, stökkva niður, og ganga í burtu. Samkvæmt texta sem fylgdi myndskeiðinu segir að grunaði hafi klifrað upp á þakið um klukkan tólf á hádegi en myndskeiðið sýni hann stökkva af þakinu og ganga á brott eftir að „hann skaut og myrti Charlie Kirk“ um tuttugu mínútum síðar. Sjá einnig: Alríkislögreglan birtir myndskeið af morðingjanum Trump hrósaði í hástert öllum þeim laganna vörðum sem tekið hafi þátt í þeirri miklu vinnu sem hafi farið fram við að reyna að hafa hendur í hári hins grunaða. „Veistu, að ná einhverjum þar sem þú byrjar með ekkert í höndunum, og við byrjuðum með eina klippu sem lét hann líta út eins og maur, sem var nánast ónothæft,“ sagði Trump. „Það er mjög magnað, þegar þú byrjar bara með það en svo allt í einu verðuru heppinn, eða hæfileikaríkur, eða hvað sem það er.“ Fréttin hefur verið uppfærð. Morðið á Charlie Kirk Bandaríkin Donald Trump 