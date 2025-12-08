Erlent

Ætla að gera út af við hernaðar­getu Kambódíu

Samúel Karl Ólason skrifar
Anutin Charnvirakul og Hun Manet, forsætisráðherrar Taílands og Kambódíu á ASEAN-ráðstefnunni í október.
Anutin Charnvirakul og Hun Manet, forsætisráðherrar Taílands og Kambódíu á ASEAN-ráðstefnunni í október. AP/Mark Schiefelbein

Anutin Charnvirakul, forsætisráðherra Taílands, segir að ekki standi til að hefja viðræður við ráðamenn í Kambódíu að svo stöddu. Það verði ekki gert fyrr en Kambódíumenn verði við kröfum Taílendinga.

„Eftir það sem þeir hafa gert okkar, þá verða engar viðræður,“ sagði ráðherrann.

Forseti herforingjaráðs Taílands sagði einnig í morgun að markmið taílenska hersins væri að gera út af við hernaðargetu Kambódíumanna til langs tíma.

Átök milli Taílands og Kambódíu brutust aftur út í gær en síðast kom til átaka milli ríkjanna í sumar. Ríkin deila um átta hundruð kílómetra löngum landamærum sem deilt hefur verið um í áratugi.

Anutin var spurður í dag, samkvæmt frétt Ríkisútvarps Taílands, að því hvort hann hefði rætt við Anwar Ibrahim, forsætisráðherra Malasíu eða Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, síðan átökin brutust út á nýjan leik í gær. Þeir tveir komu að því að binda enda á síðustu átök milli ríkjanna fyrr í haust.

Taílendingar riftu þó friðarsamkomulaginu í nóvember, þegar fjórir taílenskir hermenn særðust þegar jarðsprengja sprakk nærri landamærunum.

Forsætisráðherrann, sem tók við embætti í september, sagðist ekki hafa rætt við Trump eða Anwar. Átökin væru milli Taílands og Kambódíu.

Taílendingar hafa sakað Kambódíumenn um að hefja skothríð yfir landamærin en ráðamenn í Kambódíu þvertaka fyrir það.

Sjá einnig: Á­tök blossa aftur upp á landa­mærum Taí­lands og Kambódíu

Anutin sagði einnig, samkvæmt Ríkisútvarpi Taílands, að mikilvægt væri að bregðast við þessum meintu árásum Kambódíumanna til að sýna fram á að þeir hefðu ekki átt að ógna fullveldi Taílands.

Fjöldi fólks hefur flúið heimili sín í Kambódíu vegna árása frá Taílandi.AP/AKP

Með mikla yfirburði á blaði

Ummæli forsætisráðherrans og herforingjans gefa ekki til kynna að Taílendingar hafi áhuga á friðarviðræðum að svo stöddu. Taílendingar hafa verið að gera loftárásir í Kambódíu í dag en hernaðarlegir yfirburðir þeirra gagnvart nágrönnum þeirra eru töluverðir. Í það minnsta á blaði.

Samkvæmt frétt Reuters voru fjárútlát Kambódíu til varnarmála um 1,3 milljarðar dala í fyrra. Um 124.300 manns eru í herafla Kambódíu og þar af flestir í hernum, eða 75 þúsund manns. Þeir eru sagðir eiga rúmlega tvö hundruð skriðdreka og um 480 stórskotaliðsvopn.

Taílendingar vörðu 5,73 milljörðum dala til varnarmála í fyrra og eru rúmlega 360 þúsund menn í herafla ríkisins. Þar af eru 245 þúsund í hernum og eiga þeir um fjögur hundruð skriðdreka, rúmlega tólf hundruð bryndreka og um 2.600 stórskotaliðsvopn.

Þegar kemur að flugherjum og flotum ríkjanna er svipaða sögu að segja. Taílendingar eiga einhvern best þjálfaða og búna flugher Suðaustur-Asíu. Þar vinna um 46 þúsund manns en ríkið á 112 herþotur af ýmsum vestrænum gerðum og fjölmargar herþyrlur.

Um 1.500 manns starfa í flugher Kambódíu en ríkið á engar herþotur. Þess í stað eiga Kambódíumenn um sextán árásarþyrlur, tíu flutningsþyrlur og tíu fraktflugvélar.

Sjóher Taílands býr yfir um 70 þúsund sjóliðum, einu flugmóðurskipi, sjö freigátum og tugum minni skipa og báta.

Um 2.800 manns starfa í sjóher Kambódíu og á ríkið þrettán minni skip og báta.

Taíland Kambódía Hernaður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið