Á fjórða hundrað gripa orðið fyrir vatnstjóni á Louvre Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 7. desember 2025 20:15 90 milljóna evra virði af skartgripum var rænt af safninu fyrr í vetur. AP Vatnstjón er sagt hafa orðið á mörghundruð gripum í egypskri álmu Louvre-safnsins í París eftir bilun í loftræstikerfinu, aðeins fáeinum vikum eftir stórtækt skartgriparán. Lekinn er sagður hafa orðið í lok nóvember. Stjórnandi á safninu sem Guardian ræddi við segir á bilinu 300 til 400 gripi hafa orðið fyrir skemmdum af völdum lekans. Lán í óláni hafi verið að vatnið hafi hvergi komist nærri forngripum heldur lekið í gegnum loftið og inn í rými þar sem skrif Egyptalandsfræðinga og skjöl frá síðustu og þarsíðustu öld eru geymd. Gripirnir sem urðu fyrir tjóni segir Francis Steinbock hafa mikið notagildi en að þeir séu til í afritum. „Engir forngripir hafa orðið fyrir tjóni. Á þessum tímapunkti hefur enginn óafturkræfur skaði orðið á safneigninni,“ er haft eftir Francis. Louvre-safnið segist munu hrinda af stað innanhúsrannsókn á lekanum, sem kom til vegna bilunar í loftræstikerfi safnsins. Loki opnaðist fyrir slysni og vatn streymdi inn í gegnum loft Mollien-álmunnar þar sem skjölin voru geymd. Steinbock segir að skjölin sem urðu fyrir tjóni verði þerruð og þeim komið í hendur bókbindara til viðgerða. Síðan verði þeim komið fyrir í hillum Mollien-álmunnar á nýjan leik. Frakkland Söfn Mest lesið Herflugvél snúið við í neyð Innlent Sameinist í baráttu um að fá risabor og gangaþrennu Innlent Hjólreiðamaður fluttur „mikið slasaður“ með sjúkraflugi Innlent Ákvörðunin hafi einnig verið erfið fyrir stjórnarliðana Innlent Hótar að ganga úr Evrópusamningi til að svipta útlendinga ríkisfangi Erlent Mikið áhyggjuefni ef læknar komast ekki erlendis í sérnám Innlent Árleg tannlæknaheimsókn á brúsa danska ríkisins Erlent Tuttugu og fimm fórust þegar skemmtistaður brann til kaldra kola Erlent Katrín gerir upp áföllin og tekist á um samgönguáætlun Innlent „Samrýmist að miklu leyti okkar sýn“ Erlent Fleiri fréttir Á fjórða hundrað gripa orðið fyrir vatnstjóni á Louvre Meiri ógn af smábátum í Karíbahafinu en Rússlandi „Samrýmist að miklu leyti okkar sýn“ Árleg tannlæknaheimsókn á brúsa danska ríkisins Handtekinn á Heathrow eftir árás með piparúða Hótar að ganga úr Evrópusamningi til að svipta útlendinga ríkisfangi Hermenn reyna að ræna völdum í Benín Tuttugu og fimm fórust þegar skemmtistaður brann til kaldra kola Sambandið við Rússland og siðrof í Evrópu í forgangi Á fjórða tug barna drepin í drónaárás á leikskóla Hvelfingin um Tsjernobyl-verið stöðvar ekki kjarnorkugeislun Telja Evrópu traðka niður andóf gegn Úkraínustríðinu Ferðabannið útvíkkað frá tólf ríkjum í yfir þrjátíu Óþekktir drónar stefndu á vél Selenskí við Írland Vellinum í Edinborg lokað um stund og seinkanir mögulegar Norðmenn kaupa langdræg vopn og kafbáta fyrir milljarða Biðla til Belga en tvær tillögur á borðinu Endurheimtu verðmætt hálsmenið úr þörmum þjófsins Óheimilt að skjóta niður ólöglega dróna nema af þeim stafi hætta Krefja Farage um heiðarleika og afsökunarbeiðni Færeyingar rýmka verulega lög um þungunarrof Annað hvort hörfi Úkraínumenn eða verði hraktir burt með valdi Handtóku sprengjumann eftir nærri því fimm ára leit Ógnaði öryggi hermanna með Signal-spjalli Vöruðu við því að Bandaríkin gætu svikið Úkraínu og Evrópu Telja Pútín siðferðislega ábyrgan fyrir dauða breskrar konu Dæmdur í fangelsi fyrir að selja Perry ketamín Leggja fram áætlun um haldlagningu frystra sjóða Rússa Braust inn í vínbúð og „drapst“ á klósettinu Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Sjá meira