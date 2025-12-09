Hraunar yfir „hnignandi“ heimsálfu Samúel Karl Ólason skrifar 9. desember 2025 13:35 Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, virðist ekki líta Evrópu í jákvæðu ljósi þessa dagana. AP/Alex Brandon Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, telur Evrópu í hnignun og að heimsálfan sé leidd af „veikburða“ leiðtogum og sumum heimskum. Hann gerir lítið úr Evrópumönnum fyrir að stöðva ekki flæði innflytjenda til heimsálfunnar og fyrir að geta ekki bundið enda á innrás Rússa í Úkraínu. Hann segir mikla glæpi framda í Evrópu og þá gefur Trump til kynna að hann vilji styðja evrópska stjórnmálamenn sem honum hugnast og fylgja hugsjónum hans fyrir heimsálfuna. Þetta er meðal þess sem Trump sagði í viðtali við Politico, af því tilefni að miðillinn titlaði hann sem áhrifamesta mann Evrópu. Blaðamenn Politico vísa til þess hve gífurlega mikil áhrif hann er að hafa á Evrópu um þessar mundir, hvort sem þau þykja jákvæð eða neikvæð. Þegar hann var spurður hvort hægt væri að líta á gagnrýni hans í garð Evrópu væri ætlað að vera á einhvern hátt uppbyggileg, svaraði hann spurningunni ekki beint. „Ég held þeir séu veikburða en ég held að þeir vilji sýna pólitíska réttsýni. Ég held þeir viti ekkert hvað þeir eiga að gera. Evrópa veit ekki hvað hún á að gera.“ Í grein Politico segir að ljóst sé að reiði Trumps beinist fyrst og fremst að Vestur-Evrópu og lýsti hann höfuðborgum eins og París og Lundúnum sem ruslahaugum sem væru að drukkna í innflytjendum. Hann sagði að ef ekki yrði gripið til aðgerða væru ríki í Evrópu sem gætu ekki talist raunveruleg mikið lengur. Sjá einnig: Vill alla Sómala á brott: „Landið ykkar er glatað og við viljum þá ekki í okkar landi“ Þá lofaði hann ríki eins og Ungverjaland og Tyrkland, en stjórnendur beggja ríkja hafa í gegnum árin sýnt töluverða einræðistilburði. Á einum tímapunkti sagðist Trump kunna vel að meta alla leiðtoga Evrópu. Hann ætti sér ekki neina óvini, þó honum hafi ekki líkað vel við einhverja á árum áður. Nú kunni hann vel við alla. Sumir væru vinir hans, sumir væru allt í lagi. „Ég þekki góðu leiðtogana. Ég þekki slæmu leiðtogana. Ég þekki þessa snjöllu. Ég þekki þessa heimsku. Þeir eru nokkrir mjög heimskir en þeir eru ekki að standa sig vel í starfi. Evrópa er ekki að standa sig vel að miklu leyti.“ Ummælin fylgja á hæla útgáfu nýrrar þjóðaröryggisstefnu ríkisstjórnar Trumps þar sem farið er hörðum orðum um ríki Evrópu og þau harðlega gagnrýnd, að mörgu leyti á grunni menningarátaka. Sjá einnig: Telja Evrópu traðka niður andóf gegn Úkraínustríðinu Áhugasamir geta horft á allt viðtalið við Trump hér að neðan. Endurómar áróður Rússa Þegar kemur að stríðinu í Úkraínu endurómar Trump áróður Rússa að miklu leyti, eins og hann hefur ítrekað gert áður. Meðal annars gagnrýndi hann ríkisstjórn Úkraínu fyrir að halda ekki kosningar og sagði að Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, hefði nýtt sér stríðið til að halda ekki kosningar. Ráðamenn í alræðisríkinu Rússlandi hafa ítrekað haldið því fram að hann sé umboðslaus þar sem hann er ekki búinn að halda nýjar kosningar, þar sem kjörtímabili hans ætti að vera lokið. Stjórnarskrá Úkraínu heimilar ekki kosningar á stríðstímum og Úkraínumenn segja að það að halda kosningar yrði gífurlega erfitt með tilliti til átakanna. Milljónir Úkraínumanna hafa flúið land, stór hluti þjóðarinnar býr undir hernámi Rússa og þar að auki eru hundruð þúsunda kjósenda í hernum og gæti reynst erfitt fyrir þá að kjósa. Sjá einnig: Kallar Selenskí einræðisherra og varpar fram lygum Fyrr á þessu ári þegar Trump varpaði fram sambærilegum fullyrðingum um kosningar í Úkraínu, sagði Valerí Salúsjní, fyrrverandi yfirmaður herafla Úkraínu og núverandi sendiherra ríkisins í Bretlandi, sem þykir mjög líklegur til að bjóða sig fram til forseta þegar þar að kemur, að ótímabært væri að tala um kosningar. Fyrstu þyrftu Úkraínumenn að tryggja áframhaldandi tilvist úkraínska ríkisins. Sagði Selenskí dónalegan við Pútín Trump gaf einnig til kynna að Rússum hefði verið lofað að Úkraína fengi ekki að ganga í NATO og það að Úkraínumenn hafi krafist þess hafi leitt til stríðsins. Þá hafi Selenskí verið dónalegur við Pútín þegar hann á að hafa krafist þess að Úkraína fengi Krímskaga aftur og inngöngu í NATO. Trump:It was an understanding that Ukraine would not be going into NATO. This was long before Putin, in all fairness. And now they pushed, you know, when Zelensky first went in and first met Putin, he said, “I want two things. I want Crimea back and we’re going to be a… pic.twitter.com/XLCd2mz9mb— Clash Report (@clashreport) December 9, 2025 Í viðtalinu sagði Trump einnig að Selenskí þyrfti að fara að sætta sig við hlutina. Því hann væri að tapa stríðinu. Hann nefndi einnig að Selenskí hefði ekki lesið umdeilda friðaráætlun Bandaríkjamanna en Trump sló á svipaða strengi um helgina. Þá hélt Trump því fram að úkraínska þjóðin væri mjög hlynnt þessari friðaráætlun en hvorugt er rétt. Sjá einnig: Segir Rússa viljuga en Selenskí ekki Friðaráætlun, eins og hún leit upprunalega út, sagði til um að Úkraínumenn ættu að horfa frá stóru og víggirtu svæði í Dónetsk-héraði sem Rússar hafa lengi reynt að hernema og sæta öðrum takmörkunum, í skiptum fyrir óljósar öryggistryggingar. Þetta segjast Úkraínumenn ómögulega geta sætt sig við. Það myndi veita Rússum stökkpall inn í restina af Úkraínu. „Samrýmist að miklu leyti okkar sýn" Rússlandsstjórn fagnar nýrri þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna ákaft. Talsmaður Kremlar segir hana að miklu leyti samræmda stefnu Rússa. 7. desember 2025 18:06