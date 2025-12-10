Erlent

Sætir líflátshótunum og nær ekki að veita friðarverðlaununum við­töku

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Maria Corina Machado er handhafi friðarverðlauna Nóbels í ár.
Maria Corina Machado er handhafi friðarverðlauna Nóbels í ár. Getty/Jesus Vargas

Afhending Nóbelsverðlaunanna 2025 fer fram við hátíðlega athöfn í dag, 10. desember á dánardegi Alfreds Nobels sem verðlaunin eru kennd við. Maria Corina Machado, handhafi friðarverðlauna Nóbels í ár, verður hins vegar ekki viðstödd athöfnina til að veita verðlaununum viðtöku. Machado, sem er stjórnarandstæðingur frá Venesúela, hefur sætt líflátshótunum af hálfu valdhafa í heimalandinu og hafði ekki færi á að ferðast til Osló í tæka tíð.

Þetta segir Kristian Berg Harpviken, formaður Norsku Nóbelsnefndarinnar, í samtali við NRK. „Það er því miður þannig að hún er ekki í Noregi núna. Og hún mun ekki standa á sviðinu í ráðhúsinu í Osló klukkan eitt þegar athöfnin hefst,“ segir Harpviken.

Planið var að hún myndi ná að koma sér til borgarinnar í tæka tíð en nú er óvíst hvort hún komi til Ósló yfirhöfuð. Til stóð að þrjár kynslóðir Machado-fjölskyldunnar yrðu saman komnar í norsku höfuðborginni eftir að hafa verið í fleiri ár í útlegð í nokkrum löndum. Nú er hins vegar gert ráð fyrir að Ana Corina Sosa, dóttir Mariu Corinu Machado, muni veita verðlaununum viðtölu fyrir hönd móður sinnar.

Machado var útnefnd sem handhafi friðarverðlauna Nóbels í október fyrir sleitulausa baráttu sína fyrir lýðræði í Venesúela og að tryggja friðsamleg umskipti til lýðræðis frá einræði í Venesúela.

Sjá einnig: Blaða­manna­fundi af­lýst og ó­víst hvort Nóbels­verð­launa­hafinn mæti

Harpviken undirstrikar í samtali við NRK að það sé af praktískum ástæðum sem Machado hafi ekki getað ferðast til Ósló. „Hún sætir einfaldlega líflátshótunum frá valdstjórninni. Þær teygja anga sína út fyrir landamæri Venesúela, frá stjórninni og vinum stjórnarinnar um allan heim,“ segir Harpviken.

Machado flúði í felur í fyrra og hefur síðan dvalið á leynilegu heimilisfangi, en hún sætir farbanni í Venesúela þar sem stjórnvöld hafa bannað henni að yfirgefa landið. Fáir vita fyrir víst hvar hún er stödd eða hvernig hún hugði ferðast til Noregs.

„Ég veit ekki hvar hún er og það er góð ástæða fyrir því. Þetta er kúgunarstjórn sem er reiðubúin að beita öllum brögðum gegn stjórnarandstöðunni,“ segir Harpviken.

Þótt friðarverðlaun Nóbels séu afhent í Osló fer önnur verðlaunaafhending fram í Stokkhólmi, höfuðborg Svíþjóðar í dag. Þar verða síðdegis veitt Nóbelsverðlaun í bókmenntum, hagfræði, eðlisfræði, efnafræði og lífeðlis- og læknavísindum.

Noregur Venesúela Nóbelsverðlaun

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið