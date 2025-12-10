Sætir líflátshótunum og nær ekki að veita friðarverðlaununum viðtöku Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 10. desember 2025 10:23 Maria Corina Machado er handhafi friðarverðlauna Nóbels í ár. Getty/Jesus Vargas Afhending Nóbelsverðlaunanna 2025 fer fram við hátíðlega athöfn í dag, 10. desember á dánardegi Alfreds Nobels sem verðlaunin eru kennd við. Maria Corina Machado, handhafi friðarverðlauna Nóbels í ár, verður hins vegar ekki viðstödd athöfnina til að veita verðlaununum viðtöku. Machado, sem er stjórnarandstæðingur frá Venesúela, hefur sætt líflátshótunum af hálfu valdhafa í heimalandinu og hafði ekki færi á að ferðast til Osló í tæka tíð. Þetta segir Kristian Berg Harpviken, formaður Norsku Nóbelsnefndarinnar, í samtali við NRK. „Það er því miður þannig að hún er ekki í Noregi núna. Og hún mun ekki standa á sviðinu í ráðhúsinu í Osló klukkan eitt þegar athöfnin hefst,“ segir Harpviken. Planið var að hún myndi ná að koma sér til borgarinnar í tæka tíð en nú er óvíst hvort hún komi til Ósló yfirhöfuð. Til stóð að þrjár kynslóðir Machado-fjölskyldunnar yrðu saman komnar í norsku höfuðborginni eftir að hafa verið í fleiri ár í útlegð í nokkrum löndum. Nú er hins vegar gert ráð fyrir að Ana Corina Sosa, dóttir Mariu Corinu Machado, muni veita verðlaununum viðtölu fyrir hönd móður sinnar. Machado var útnefnd sem handhafi friðarverðlauna Nóbels í október fyrir sleitulausa baráttu sína fyrir lýðræði í Venesúela og að tryggja friðsamleg umskipti til lýðræðis frá einræði í Venesúela. Sjá einnig: Blaðamannafundi aflýst og óvíst hvort Nóbelsverðlaunahafinn mæti Harpviken undirstrikar í samtali við NRK að það sé af praktískum ástæðum sem Machado hafi ekki getað ferðast til Ósló. „Hún sætir einfaldlega líflátshótunum frá valdstjórninni. Þær teygja anga sína út fyrir landamæri Venesúela, frá stjórninni og vinum stjórnarinnar um allan heim,“ segir Harpviken. Machado flúði í felur í fyrra og hefur síðan dvalið á leynilegu heimilisfangi, en hún sætir farbanni í Venesúela þar sem stjórnvöld hafa bannað henni að yfirgefa landið. Fáir vita fyrir víst hvar hún er stödd eða hvernig hún hugði ferðast til Noregs. „Ég veit ekki hvar hún er og það er góð ástæða fyrir því. Þetta er kúgunarstjórn sem er reiðubúin að beita öllum brögðum gegn stjórnarandstöðunni,“ segir Harpviken. Þótt friðarverðlaun Nóbels séu afhent í Osló fer önnur verðlaunaafhending fram í Stokkhólmi, höfuðborg Svíþjóðar í dag. Þar verða síðdegis veitt Nóbelsverðlaun í bókmenntum, hagfræði, eðlisfræði, efnafræði og lífeðlis- og læknavísindum. Noregur Venesúela Nóbelsverðlaun Mest lesið Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Innlent Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Innlent Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Innlent Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Innlent Fyrirskipa notkun Times New Roman í stað Calibri Erlent Aldrei planið að sækja um starfið sem aðrir hafi sótt um gagngert til að kæra Innlent Forsetafrúin kallaði mótmælendur heimskar tíkur Erlent Kynna breytta Reykjavíkurleið eftir áramót Innlent Heiða þurfi ekki að hafa áhyggjur af óvinsældunum Innlent Ræddu kílómetragjaldið í níu klukkustundir Innlent Fleiri fréttir Sætir líflátshótunum og nær ekki að veita friðarverðlaununum viðtöku Fyrirskipa notkun Times New Roman í stað Calibri Selenskí segist reiðubúinn til að boða til kosninga Samfélagsmiðlabannið hefur tekið gildi í Ástralíu Forsetafrúin kallaði mótmælendur heimskar tíkur Blaðamannafundi aflýst og óvíst hvort Nóbelsverðlaunahafinn mæti Heimilar birtingu gagna úr rannsókn á Maxwell Hylmdu yfir með „Steikarhnífnum“ í Írska lýðveldishernum Sökuð um að drepa barnið sitt með basísku mataræði Hraunar yfir „hnignandi“ heimsálfu Efnahagsráðherra Kúbu í lífstíðarfangelsi fyrir óljósar sakir Litháar lýsa yfir neyðarástandi vegna belgja frá Belarús Þingmenn hyggjast þvinga Hegseth til upplýsingagjafar Átökin magnast á landamærum Kambódíu og Taílands Bílstjórinn meðvitundarlaus þegar rútan lenti á biðskýlinu Fjórir látnir á Tenerife eftir að alda sópaði þeim úr saltvatnslaug Afdráttarlaus stuðningur við Úkraínu og aukinn þrýstingur á Rússa Vöruðu við flóðbylgjum eftir stærðarinnar jarðskjálfta Kallar Greene heimskan svikara Segir að taka þurfi mikilvægar ákvarðanir Ætla að gera út af við hernaðargetu Kambódíu Með byssu í stærstu verslunarmiðstöð Oslóar Trump hundfúll að fá ekki greiða gegn greiða Átök blossa aftur upp á landamærum Taílands og Kambódíu Japanir saka Kínverja um óvarlega framgöngu í háloftunum Segir Rússa viljuga en Selenskí ekki Fundu spjótsodda alsetta gulli mörghundruð árum eldri en talið var mögulegt Á fjórða hundrað gripa orðið fyrir vatnstjóni á Louvre Meiri ógn af smábátum í Karíbahafinu en Rússlandi „Samrýmist að miklu leyti okkar sýn“ Sjá meira