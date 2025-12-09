Erlent

Á­tökin magnast á landa­mærum Kambódíu og Taí­lands

Þúsundir óbreyttra borgagra hafa þurft að flýja heimili sín eftir að átökin blossuðu upp að nýju.
Átökin sem hófust á landamærum Taílands og Kambódíu í gærnótt eru enn í gangi. Um það bil tíu eru sagðir liggja í valnum og þúsundir íbúa í landamærahéruðum ríkjanna hafa þurft að leggja á flótta.

 Stjórnvöld í Kambódíu segja að taílenski herinn hafi gert stórskotaliðsárásir á þorp í Kambódíu og að sjö óbreyttir borgarar hafi látið lífið hið minnsta og tugir særst.

Taílendingar segja að þrír stjórnarhermenn hafi fallið í átökunum en báðir aðilar saka hinn um árásir á almenna borgara.

Átökin nú eru þau alvarlegustu síðan ríkin undirrituðu samning um vopnahlé í júlí mánuði fyrir tilstilli Donald sTrump Bandaríkjaforseta. Hann hefur nú kallað eftir því að stríðandi fylkingar hætti átökum hið snarasta og standi við vopnahléssamningana frá því í sumar.


Anutin Charnvirakul, forsætisráðherra Taílands, segir að ekki standi til að hefja viðræður við ráðamenn í Kambódíu að svo stöddu. Það verði ekki gert fyrr en Kambódíumenn verði við kröfum Taílendinga.

