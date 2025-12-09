Eftir ítrekaðar en árangurslausar tilraunir til að fá varnarmálaráðuneytið til að veita nánari upplýsingar um aðgerðir sínar gegn svokölluðum „eiturlyfja-hryðjuverkamönnum“, hyggjast þingmenn Bandaríkjaþings knýja fram svör með árlegu varnamálafrumvarpi.
Frumvarpið leggur línurnar í stefnu stjórnvalda í varnarmálum og kveður á um launahækkanir til handa hermönnum. Þingmenn beggja flokka, Demókratar og Repúblikanar, hafa hins vegar sammælst um að setja inn skilyrði.
Þannig munu fjárframlög vegna ferðakostnaðar varnarmálaráðherrans Pete Hegseth til að mynda verða takmörkuð ef hann afhendir ekki nefndum beggja þingdeilda afrit af fyrirskipunum um árásir á hina meintu fíkniefnabáta, eða neitar að upplýsa nefndirnar um aðgerðirnar eins og honum ber að gera lögum samkvæmt.
Nefndirnar hafa ítrekað óskað upplýsinga um árásirnar en án árangurs. Þá hefur þingið óskað eftir því að fá óklipptar upptökur af árásunum og í frumvarpinu er ráðherrann nú loks skikkaður til að láta þær af hendi.
Árásirnar á bátana, sem stjórnvöld segja hafa verið að flytja fíkniefni, án þess að leggja fram nokkuð því til sönnunar, eru nú orðnar 21 talsins. Fjöldi fólks, að minnsta kosti 87, hefur látist og margir telja næsta víst að meðal þeirra hafi verið saklausir borgarar.
Hegseth hefur sætt harðri gagnrýni vegna aðgerðanna, ekki síst eftir að í ljós kom að í sumum tilvikum virðist hafa verið skotið aftur á eftirlifendur. Þannig hafi ýmsar reglur og lög um framgöngu í hernaði verið brotin.
Demókratar hafa krafist þess að upptökur af slíkri árás sem átti sér stað 2. september síðastliðinn, verði gerðar opinberar. Fregnir hafa borist af því að þar hafi verið skotið á tvo menn sem hafi reynt að halda sér á floti eftir undangengna árás. Stjórnvöld hafa borið því við að enn hafi stafað hætta af mönnunum.
