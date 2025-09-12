Alríkislögreglan birtir myndskeið af morðingjanum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 12. september 2025 06:26 Á myndskeiðinu sést byssumaðurinn hlaupa eftir þaki, stökkva niður og ganga í burtu. Skjáskot Alríkislögreglan hefur birt myndskeið sem sýnir einstaklinginn sem grunaður er um að hafa banað Charlie Kirk hlaupa eftir þaki byggingar, stökkva niður, og ganga í burtu. Samkvæmt texta sem fylgir myndskeiðinu segir að grunaði hafi klifrað upp á þakið um klukkan tólf á hádegi en myndskeiðið sýni hann stökkva af þakinu og ganga á brott eftir að „hann skaut og myrti Charlie Kirk“. Þá greinir frá því að viðkomandi hafi skilið skotvopn og skotfæri eftir í skóglendi nærri háskólanum þar sem árásin átti sér stað. Greint hefur verið frá því að um hafi verið að ræða 30 kalíbera Mauser riffil. Á þakinu hafi fundist skófar, far eftir framhandlegg og lófafar. Þeir sem telja sig hafa einhverjar upplýsingar um málið eru hvattir til að setja sig í samband við Alríkislögreglunni, segir einnig í textanum. „Við þurfum alla þá hjálp sem við getum fengið,“ sagði Spencer Cox, ríkisstjóri Utah, á blaðamannafundi í gær. „Við getum ekki gert þetta án aðstoðar frá almenningi.“ Yfirvöld segja 7.000 ábendingar hafa borist í tengslum við skotárásina. Donald Trump Bandaríkjaforseti tók undir það með blaðamanni í gær að menn ættu ekki að svara morðinu á Kirk með meira ofbeldi en bæði hann og fleiri embættismenn hafa kallað eftir því að morðinginn verði dæmdur til dauða. Líkamsleifar Kirk voru fluttar til Arizona í gær um borð í Air Force Two. Um borð voru varaforsetahjónin og Erika, ekkja Kirk. Bandaríkin Morðið á Charlie Kirk Skotárásir í Bandaríkjunum Mest lesið Vaktin: Vopnið fundið og FBI dreifir myndum Erlent Íslendingar í meistaradeild þrátt fyrir herleysið Innlent Helgarlokanir leiði fólk til þess að nota efnin í bílakjöllurum Innlent Alvarlegt atvik kom upp í Heiðarskóla Innlent Segir Íslendinga eiga eftir að uppgötva Grænland Innlent Dæmdur í tuttugu og sjö ára fangelsi fyrir valdaránstilraun Erlent Vinirnir vestanhafs hafi áhyggjur af stigmögnun Innlent Morðið á Kirk vekur upp umræðu um málfrelsi Innlent Rándýrar herþotur og flugskeyti gegn ódýrum drónum Erlent „Þetta eru ekki góðar móttökur“ Innlent Fleiri fréttir Alríkislögreglan birtir myndskeið af morðingjanum Dæmdur í tuttugu og sjö ára fangelsi fyrir valdaránstilraun Rándýrar herþotur og flugskeyti gegn ódýrum drónum Breskur sendiherra rekinn vegna tengsla við Epstein Hver var Charlie Kirk? Vaktin: Vopnið fundið og FBI dreifir myndum Neyðarfundur verði boðaður í Öryggisráði SÞ Vill draga Netanyahu fyrir dóm vegna árásarinnar í Doha Trump segir öfga-vinstrið bera ábyrgð á morðinu Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði Íslendingur fastur í Nepal: „Við erum búin að halda okkur inni allan tímann“ Faðirinn ákærður fyrir að beita Oscar ofbeldi Boða hertar aðgerðir gegn afbrotaunglingum Pólland ekki verið nær stríði frá því í seinni heimsstyrjöldinni Herinn skakkar leikinn í Katmandú Europol og Bandaríkin lýsa eftir úkraínskum tölvuþrjót Hyggjast bólusetja kóalabirni gegn klamydíu Rússneskir drónar skotnir niður í lofthelgi Póllands Óttast gremju uppgjafahermanna í Rússlandi Efast um að Bandaríkin leyfi sjálfstætt Grænland Taka tolla Trumps í flýtimeðferð Standa fast á því að undirskriftin sé ekki Trumps Skipar strax nýjan forsætisráðherra Segja leiðtoga Hamas hafa lifað árásina af Kveikt í þinghúsinu og forsætisráðherrann hrökklast frá Leið yfir nýja ráðherrann á fyrsta fundi Á þriðja tug lífeyrisþega látinn eftir spengjuárás Rússa Ísraelar gera loftárásir á Katar Støre á vandasamt verk fyrir höndum eftir kosningasigur Svíar munu banna farsíma í grunnskólum frá næsta hausti Sjá meira