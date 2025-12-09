Erlent

Efna­hags­ráðherra Kúbu í líf­stíðar­fangelsi fyrir ó­ljósar sakir

Kjartan Kjartansson skrifar
Alejandro Gil Ferández, þáverandi efnahagsráðherra Kúbu, árið 2021. Hann hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir meinta glæpi sem óljóst er hverjir eru.
Alejandro Gil Ferández, þáverandi efnahagsráðherra Kúbu, árið 2021. Hann hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir meinta glæpi sem óljóst er hverjir eru. Vísir/EPA

Hæstiréttur Kúbu tilkynnti í gær að fyrrverandi efnahagsráðherra landsins og einn nánasti samstarfsmaður forsetans hefði verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir njósnir og spillingu. Hvorki var upplýst um hvað hann hefði sér nákvæmlega til saka unnið né fyrir hvern hann ætti að hafa njósnað.

Alejandro Gil Fernández var efnahagsráðherra Kúbu frá 2018 þar til í fyrra. Miguel Díaz-Canel, forseti, gerði hann einnig aðstoðarforsætisráðherra árið 2019.

Díaz-Canel rak Gil í mars í fyrra og sagði ráðherrann hafa gert „alvarleg mistök“. Spilling yrði ekki liðin. Ekki kom þó fram í hverju meint spilling Gil  átti að felast.

Enginn er vísari um sakir ráðherrans eftir tilkynningu hæstaréttar í gær. Aðeins kom fram að hann hefði hlotið lífstíðardóm fyrir njósnir og tuttugu ára fangelsisdóm fyrir aðra glæpi, þar á meðal mútugreiðslur, skjalafals og skattsvik.

Gil var sakaður um að misnota stöðu sína til að skara eld að eigin köku. Hann hefði þegið fé frá erlendum fyrirtækjum

AP-fréttastofan gerði tilraun til að ná í Gil og að finna lögmann sem kæmi fram fyrir hönd hans en hafði ekki erindi sem erfiði.

Fór fyrir umbótum í peningastefnunni

Gil var andlit meiriháttar umbóta á peningastefnu Kúbu sem stjórnvöld þar hrundu af stað árið 2021. Markmið þeirra var að sameina gjaldmiðla landsins en Kúba hefur lengi haft tvo opinbera gjaldmiðla: einn fyrir innfædda en annan fyrir erlenda ferðamenn. Sá síðarnefndi var lagður af fyrir fjórum árum.

Kúba hefur glímt við mikla efnahagslega erfiðleika að undanförnu. Kreppan hefur bæði leitt til vöruskorts og viðvarandi rafmagnstruflana í kommúnistaríkinu.

Gil er hæst setti embættismaðurinn sem hefur verið settur af á Kúbu frá árinu 2009. Þá voru þáverandi varaforseti og utanríkisráðherra leystir frá störfum og sakaðir um að leka trúnaðarupplýsingum. Þeir sluppu þó við refsivönd dómstóla.

