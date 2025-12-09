Stjórnvöld í Litháen lýstu yfir neyðarástandi í dag vegna öryggisógnar sem þau telja stafa af veðurbelgjum sem svífa yfir landamærin frá Belarús, bandalagsríki Rússlands. Ítrekað hefur þurft að loka flugvellinum í Vilníus vegna belgjanna.
Belgirnir eru sagðir ógna mannslífum, eignum og umhverfi í yfirlýsingu litháísku ríkisstjórnarinnar. Þeir hafi jafnframt borið smyglvarning frá Belarús. Þannig séu belgjasendingarnar tegund af svonefndum blönduðum hernaði.
„Neyðarástandi var lýst yfir vegna truflana á borgaralegu flugi og vegna áhyggna af þjóðaröryggi. Stofnanir þurfa að vinna nánar saman,“ sagði Vladislavas Kondratovicius, innanríkisráðherra, á ríkisstjórnarfundi þar sem ákveðið var að gefa yfirlýsinguna út.
Belarús er náið bandalagsríki stjórnvalda í Kreml. Rússar eru sakaðir um að standa að baki ítrekaðs drónaflugs við evrópska flugvelli á undanförnum vikum. Nú síðast stefndu tveir óþekktir drónar að flugvél sem flutti Úkraínuforseta til Írlands í síðustu viku.
Veðurbelgirnir frá Belarús eru notaðir til þess að smygla vindlingum yfir landamærin. Litháísk stjórnvöld telja aftur á móti að nágrannar þeirra beiti þeim vísvitandi til þess að valda röskunum.
Lithaísk stjórnvöld sökuðu Rússa fyrr á þessu ári um að hafa skipulagt hryðjuverk þar sem eldur var lagður að IKEA-verslun í Vilníus í fyrra.