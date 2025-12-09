Hylmdu yfir með „Steikarhnífnum“ í Írska lýðveldishernum Kjartan Kjartansson skrifar 9. desember 2025 15:15 Höfuðstöðvar bresku leyniþjónustunnar MI5 í London. Vísir/EPA Breska leyniþjónustan hélt hlífiskildi yfir flugumanni sínum innan Írska lýðveldishersins þrátt fyrir að hann væri eftirlýstur fyrir morð. Hún hélt áfram að þagga mál útsendarar sem hafði dulnefnið „Steikarhnífurinn“ niður löngu eftir að mesta ófriðnum á Norður-Írlandi lauk. Opinber skýrsla um njósnarann var birt á Bretlandi í dag. Hann var hátt settur leiðtogi Írska lýðveldishersins (IRA) og njósnaði um samtökin fyrir Breta á tímum vandræðanna svonefndu á Norður-Írlandi. Niðurstaða skýrslunnar er að breska leyniþjónustan Mi5 hafi haft ítarlegri upplýsingar um Steikarhnífinn og fyrr en áður var vitað. Stofnunin hafi í fyrra lagt fram ný gögn sem sýndu að útsendarar hennar hefðu farið með njósnara sinn í „frí“ út fyrir Norður-Írland þegar þeir vissu að hann væri eftirlýstur fyrir morðtilræði og fleiri glæpi. Njósnarinn er talinn hafa verið Freddie Scappaticci sem tengdist alræmdri innri öryggissveit lýðveldishersins. Hann á að hafa átt aðild í tugum morða, pyntingum og mannránum, að sögn AP-fréttastofunnar. Scappaticci lést árið 2023, þá 77 ára gamall. Hann var aldrei sóttur til saka fyrir ætlaða glæpi sína. Meira umhugað um njósnarann en fórnarlömbin Ken McCallum, forstjóri MI5, sagðist harma hversu seint upplýsingar um samkrull stofnunarinnar við njósnarann kæmu fram. Hafnaði hann því þó að skjölum hefði vísvitandi verið haldið leyndum. Gögnin leiddu í ljós að MI5 fékk á fjórða þúsund upplýsingaskýrslna frá Steikarhnífnum frá áttunda áratugnum og fram á þann tíunda. Skýrsluhöfundar komust að þeirri niðurstöðu að leyniþjónustunni hefði oft virðst hafa meiri áhyggjur af því að tryggja öryggi flugumanns síns en þeirra sem lýðveldisherinn drap eða særði. Bráðabirgðaniðurstaða sem var birt í fyrra var að leyniþjónustan hefði leyft morðum að eiga sér stað sem hún hefði getað og hefði átt að koma í veg fyrir. Þeir seku hefðu aldrei verið dregnir til ábyrgðar og fengið að halda áfram að brjóta af sér. Írski lýðveldisherinn var uppreisnarhreyfing írskra þjóðernissinna á Norður-Írlandi. Vopnaður armur hans framdi hryðjuverk á Norður-Írlandi, Írlandi og Bretlandi Bretland Írland Norður-Írland Erlend sakamál Mest lesið „Við munum berjast fyrir því til síðasta dags að fá pabba aftur“ Innlent Ungur karlmaður lést í slysinu á Vesturlandsvegi Innlent Sauð upp úr við athugasemd um að vændiskonan væri karl Innlent Komust yfir myndband af slysinu Innlent Ætla að berja í borðið: „Austurríki er ansi oft búið að heyrast í mín eyru“ Innlent Krúttlegi jólamarkaðurinn í félagsheimilinu endaði á borði lögreglu Innlent Unglingur réðst ítrekað á strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Innlent Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Innlent Fjórir látnir á Tenerife eftir að alda sópaði þeim úr saltvatnslaug Erlent Nú mega gæludýr aftur ferðast með eigendum sínum Innlent Fleiri fréttir Sökuð um að drepa barnið sitt með basísku mataræði Hraunar yfir „hnignandi“ heimsálfu Efnahagsráðherra Kúbu í lífstíðarfangelsi fyrir óljósar sakir Litháar lýsa yfir neyðarástandi vegna belgja frá Belarús Þingmenn hyggjast þvinga Hegseth til upplýsingagjafar Átökin magnast á landamærum Kambódíu og Taílands Bílstjórinn meðvitundarlaus þegar rútan lenti á biðskýlinu Fjórir látnir á Tenerife eftir að alda sópaði þeim úr saltvatnslaug Afdráttarlaus stuðningur við Úkraínu og aukinn þrýstingur á Rússa Vöruðu við flóðbylgjum eftir stærðarinnar jarðskjálfta Kallar Greene heimskan svikara Segir að taka þurfi mikilvægar ákvarðanir Ætla að gera út af við hernaðargetu Kambódíu Með byssu í stærstu verslunarmiðstöð Oslóar Trump hundfúll að fá ekki greiða gegn greiða Átök blossa aftur upp á landamærum Taílands og Kambódíu Japanir saka Kínverja um óvarlega framgöngu í háloftunum Segir Rússa viljuga en Selenskí ekki Fundu spjótsodda alsetta gulli mörghundruð árum eldri en talið var mögulegt Á fjórða hundrað gripa orðið fyrir vatnstjóni á Louvre Meiri ógn af smábátum í Karíbahafinu en Rússlandi „Samrýmist að miklu leyti okkar sýn“ Árleg tannlæknaheimsókn á brúsa danska ríkisins Handtekinn á Heathrow eftir árás með piparúða Hótar að ganga úr Evrópusamningi til að svipta útlendinga ríkisfangi Hermenn reyna að ræna völdum í Benín Tuttugu og fimm fórust þegar skemmtistaður brann til kaldra kola Sambandið við Rússland og siðrof í Evrópu í forgangi Á fjórða tug barna drepin í drónaárás á leikskóla Hvelfingin um Tsjernobyl-verið stöðvar ekki kjarnorkugeislun Sjá meira