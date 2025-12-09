Erlent

Hylmdu yfir með „Steikar­hnífnum“ í Írska lýðveldis­hernum

Kjartan Kjartansson skrifar
Höfuðstöðvar bresku leyniþjónustunnar MI5 í London.
Höfuðstöðvar bresku leyniþjónustunnar MI5 í London. Vísir/EPA

Breska leyniþjónustan hélt hlífiskildi yfir flugumanni sínum innan Írska lýðveldishersins þrátt fyrir að hann væri eftirlýstur fyrir morð. Hún hélt áfram að þagga mál útsendarar sem hafði dulnefnið „Steikarhnífurinn“ niður löngu eftir að mesta ófriðnum á Norður-Írlandi lauk.

Opinber skýrsla um njósnarann var birt á Bretlandi í dag. Hann var hátt settur leiðtogi Írska lýðveldishersins (IRA) og njósnaði um samtökin fyrir Breta á tímum vandræðanna svonefndu á Norður-Írlandi.

Niðurstaða skýrslunnar er að breska leyniþjónustan Mi5 hafi haft ítarlegri upplýsingar um Steikarhnífinn og fyrr en áður var vitað. Stofnunin hafi í fyrra lagt fram ný gögn sem sýndu að útsendarar hennar hefðu farið með njósnara sinn í „frí“ út fyrir Norður-Írland þegar þeir vissu að hann væri eftirlýstur fyrir morðtilræði og fleiri glæpi.

Njósnarinn er talinn hafa verið Freddie Scappaticci sem tengdist alræmdri innri öryggissveit lýðveldishersins. Hann á að hafa átt aðild í tugum morða, pyntingum og mannránum, að sögn AP-fréttastofunnar.

Scappaticci lést árið 2023, þá 77 ára gamall. Hann var aldrei sóttur til saka fyrir ætlaða glæpi sína.

Meira umhugað um njósnarann en fórnarlömbin

Ken McCallum, forstjóri MI5, sagðist harma hversu seint upplýsingar um samkrull stofnunarinnar við njósnarann kæmu fram. Hafnaði hann því þó að skjölum hefði vísvitandi verið haldið leyndum.

Gögnin leiddu í ljós að MI5 fékk á fjórða þúsund upplýsingaskýrslna frá Steikarhnífnum frá áttunda áratugnum og fram á þann tíunda. Skýrsluhöfundar komust að þeirri niðurstöðu að leyniþjónustunni hefði oft virðst hafa meiri áhyggjur af því að tryggja öryggi flugumanns síns en þeirra sem lýðveldisherinn drap eða særði.

Bráðabirgðaniðurstaða sem var birt í fyrra var að leyniþjónustan hefði leyft morðum að eiga sér stað sem hún hefði getað og hefði átt að koma í veg fyrir. Þeir seku hefðu aldrei verið dregnir til ábyrgðar og fengið að halda áfram að brjóta af sér.

Írski lýðveldisherinn var uppreisnarhreyfing írskra þjóðernissinna á Norður-Írlandi. Vopnaður armur hans framdi hryðjuverk á Norður-Írlandi, Írlandi og Bretlandi

