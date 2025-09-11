„Þá gætum við lagst niður og gefist upp“

Breiðablik hefur nú tapað báðum leikjum sínum gegn ÍA sem situr á botni deildarinnar í sumar. Liðið er einnig án sigurs í síðustu fimm leikjum í deildinni og ljóst að Halldór Árnason, þjálfari Breiðabliks, þarf að finna lausnir á ógöngu liðsins.
„Það er áhyggjuefni að megnið af okkar stigum er á móti liðunum sem eru fyrir ofan okkur. Stigasöfnun gegn liðunum fyrir neðan okkur hefur því miður ekki verið nógu góð,“ sagði Halldór Árnason, þjálfari Breiðabliks, eftir tap liðsins í kvöld.
Breiðablik situr sem stendur í fjórða sæti með 33 stig og er næsti leikur liðsins gegn ÍBV áður en deildinni er skipt niður.
„Það eru sex leikir eftir og innbyrðis leikir strax gegn toppliðunum í næstu umferð og svo eingöngu innbyrðis leikir í úrslitakeppninni. Við horfum alls ekki á þetta þannig að evrópusæti sé í hættu, þá gætum við bara lagst niður og gefist upp. Við ætlum að halda áfram og reyna við sigur á mánudaginn.“
„Ef ég væri með svörin og lausnirnar núna, þá gæfi ég mikið fyrir það. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað andlegt sem vantar upp á í þessa leiki. Frammistöðurnar gegn toppliðunum hafa verið mjög góðar og stigasöfnunin mjög góð. Hvort það sé taktískt eða andlegt sem við þurfum virkilega að bæta. En við þurfum að rýna í það núna.“