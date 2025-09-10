Ofurtölvan telur Liverpool líklegast til að vinna Meistaradeildina Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 10. september 2025 21:17 Mohamed Salah og félagar í Liverpool féllu úr leik fyrir Paris Saint-Germain í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á síðasta tímabili. PSG fór alla leið og vann keppnina í fyrsta sinn. epa/ADAM VAUGHAN Samkvæmt útreikningum ofurtölvu Opta tölfræðiveitunnar er Liverpool líklegast til að standa uppi sem sigurvegari í Meistaradeild Evrópu næsta vor. Keppni í deildarkeppni Meistaradeildarinnar hefst í næstu viku. Paris Saint-Germain á titil að verja en liðið vann Inter, 5-0, í úrslitaleik keppninnar á síðasta tímabili. Þrátt fyrir litlar breytingar á leikmannahópi PSG telur ofurtölva Opta aðeins 12,1 prósent möguleika á að liðið endurtaki leikinn frá því í fyrra. Það skýrist að einhverju leyti að því að PSG á mjög erfiða leiki fyrir höndum á riðlakeppninni. Að mati Opta eiga bara PSV Eindhoven og Bayern München jafn erfiða leiki í riðlakeppninni sem hefst á þriðjudaginn. Liverpool er talið líklegast til að vinna Meistaradeildina en samkvæmt ofurtölvunni eru möguleikar Rauða hersins 20,4 prósent. Þar á eftir kemur Arsenal með sextán prósent líkur. Manchester City, sem vann keppnina fyrir tveimur árum, á 8,4 prósent líkur á að vinna Meistaradeildina samkvæmt útreikningum ofurtölvunnar, líkt og Barcelona. Real Madrid, sem hefur unnið keppnina oftast allra liða, er talið eiga 5,8 prósent líkur á að standa uppi sem sigurvegari næsta vor. Ofurtölvan telur sigurmöguleika Chelsea, sem varð heimsmeistari félagsliða í sumar, sjö prósent. Inter, silfurlið Meistaradeildarinnar á síðasta tímabili, er aðeins talið eiga þrjú prósent líkur á að vinna keppnina, jafn miklar og Newcastle United. Líklegustu liðin til að vinna Meistaradeildina samkvæmt ofurtölvu Opta Liverpool - 20,4% Arsenal - 16% PSG - 12,1% Man. City - 8,4% Barcelona - 8,4% Chelsea - 7% Real Madrid - 5,8% Bayern München - 4,3 Inter - 3% Newcastle United - 3% Liverpool, sem varð enskur meistari á síðasta tímabili, mætir Atlético Madrid í fyrsta leik sínum í Meistaradeildinni á miðvikudaginn kemur. Arsenal mætir Athletic Bilbao á þriðjudaginn. PSG hefur titilvörnina gegn Atalanta. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið „Þú veist að það er bara einn Siggi Hall“ Íslenski boltinn Coote ákærður fyrir að framleiða barnaníðsefni Enski boltinn Man. Utd er ekki eins lélegt og flestir halda Enski boltinn Einn þekktasti handknattleiksdómari heims látinn Sport Onana stóð sem steinn og ýtti áhorfanda Fótbolti Gamla merkið verður áfram á landsliðsbúningunum Handbolti Bólivía vann Brasilíu og fer í umspil álfanna Fótbolti Pirraður Heimir: „Er þetta spurning?“ Fótbolti „Vissi ekki að ég væri sá fyrsti“ Fótbolti Köstuðu kúk og hentu handsprengjum: „Allt sem suður-amerískur fótbolti á að standa fyrir“ Fótbolti Fleiri fréttir „Gagnrýnið mig en ekki liðið“ „Þurftum að spila á móti dómurum, lögreglu og boltastrákum líka“ Coote ákærður fyrir að framleiða barnaníðsefni Stærsta lið Úkraínu samdi við aðdáanda Pútin Man. Utd er ekki eins lélegt og flestir halda „Þú veist að það er bara einn Siggi Hall“ Onana stóð sem steinn og ýtti áhorfanda „Vissi ekki að ég væri sá fyrsti“ Köstuðu kúk og hentu handsprengjum: „Allt sem suður-amerískur fótbolti á að standa fyrir“ Bólivía vann Brasilíu og fer í umspil álfanna Myndasyrpa: Borg ástarinnar stóð ekki undir nafni Breiðablik hafnaði tilboði í Ágúst Orra Pirraður Heimir: „Er þetta spurning?“ Haaland skoraði fimm í tíu marka sigri Noregs „Frammistaða sem við getum svo sannarlega byggt ofan á“ Arnar eftir tapið súra í París: „Hef þroskast svo mikið” Einkunnir Íslands: Andri Lucas bestur í grátlegu tapi í París „Þetta mark átti klárlega að fá að standa“ Fyrirliðinn um markið sem var dæmt af: „Finnst þetta galið“ Sársvekktur Andri Lucas: „Ég eiginlega veit ekki hvað hann dæmir á“ Uppgjörið: Frakkland - Ísland 2-1 | Grátlegt tap í París eftir hetjulega baráttu Endurkoman gegn Víkingum ekki nóg og Bröndby skiptir um þjálfara Englendingar skoruðu fimm í Serbíu Aserar náðu í mikilvægt stig gegn Úkraínu Lærisveinar Heimis fara illa af stað Byrjunarlið Íslands: Daníel byrjar og fimm manna vörn Svíar nötrandi og HM í hættu en starf þjálfarans ekki Arna semur við Vålerenga Í beinni: Armenía - Írland | Lærisveinar Heimis þurfa sigur Leiðin á HM: Menn ósammála og Gummi Ben brenndi sig Sjá meira