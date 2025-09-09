Fyrirliðinn um markið sem var dæmt af: „Finnst þetta galið“ Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 9. september 2025 21:24 Fyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson í leik kvöldsins. Franco Arland/Getty Images Landsliðsfyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson var líkt og aðrir leikmenn Íslands svekktur en stoltur eftir 2-1 tap gegn Frakklandi ytra í undankeppni HM 2026 þar sem mark var að flestra mati ranglega dæmt af Íslandi í blálokin. „Ógeðslega svekktir. Eiginlega bara tekið frá okkur stigið úti á móti Frökkum, það hefði verið geggjað. Drullusvekkjandi,“ sagði fyrirliðinn. Hákon Arnar hljóp til dómarans og heimtaði útskýringu á af hverju markið sem Andri Lucas Guðjohnsen skoraði fékk ekki að standa. „Hann vildi meina að Andri togi í hann og rífi hann til baka. Konaté er einn og níutíu og 95 kíló þannig … kommon. Mér finnst þetta galið.“ Næsta landsleikjagluggi er í október. Þar spilar Ísland tvo heimaleiki og vonast Hákon Arnar til að liðið haldi áfram á sömu braut. „Svo sannarlega. Vonandi getum við haldið áfram og fengið fleiri á völlinn, tveir heimaleikir. Er eiginlega orðinn spenntur strax að spila heima aftur. Þurfum að halda áfram og byggja ofan á þetta.“ „Það væri geðveikt, það er ekki allt hægt. Vonandi koma sem flestir,“ sagði fyrirliðinn og hló er hann var i lokin spurður hvort liðið þyrfti ekki fullan Laugardalsvöll. Fótbolti Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Frakkland - Ísland 2-1 | Grátlegt tap í París eftir hetjulega baráttu Fótbolti Þurfti þrjú spor eftir árekstur við rútu landsliðsins Fótbolti Englendingar skoruðu fimm í Serbíu Fótbolti Blaðamenn fleiri en Íslendingar Fótbolti Sársvekktur Andri Lucas: „Ég eiginlega veit ekki hvað hann dæmir á“ Fótbolti Lærisveinar Heimis fara illa af stað Fótbolti Leiðin á HM: Menn ósammála og Gummi Ben brenndi sig Fótbolti Nuno rekinn frá Forest Enski boltinn Reif gjallarhornið úr höndum stuðningsmanns eftir fúkyrðaflaum Handbolti Albert tognaði á ökkla en gæti spilað næsta laugardag Fótbolti Fleiri fréttir „Frammistaða sem við getum svo sannarlega byggt ofan á“ Arnar eftir tapið súra í París: „Hef þroskast svo mikið” Einkunnir Íslands: Andri Lucas bestur í grátlegu tapi í París „Þetta mark átti klárlega að fá að standa“ Fyrirliðinn um markið sem var dæmt af: „Finnst þetta galið“ Sársvekktur Andri Lucas: „Ég eiginlega veit ekki hvað hann dæmir á“ Uppgjörið: Frakkland - Ísland 2-1 | Grátlegt tap í París eftir hetjulega baráttu Endurkoman gegn Víkingum ekki nóg og Bröndby skiptir um þjálfara Englendingar skoruðu fimm í Serbíu Aserar náðu í mikilvægt stig gegn Úkraínu Lærisveinar Heimis fara illa af stað Byrjunarlið Íslands: Daníel byrjar og fimm manna vörn Svíar nötrandi og HM í hættu en starf þjálfarans ekki Arna semur við Vålerenga Í beinni: Armenía - Írland | Lærisveinar Heimis þurfa sigur Leiðin á HM: Menn ósammála og Gummi Ben brenndi sig „Allir mjög spenntir að fara spila á móti þessum gæjum“ Neitar að eldast og nálgast 200 landsleiki Ange tekinn við Forest: „Hefur sýnt og sannað að hann geti unnið titla“ Ég á þetta mark Albert tognaði á ökkla en gæti spilað næsta laugardag Liverpool hyggst fá Guéhi frítt Serbar grátbiðja stuðningsmenn að haga sér „Stefnum á stig“ Blaðamenn fleiri en Íslendingar María flutt heim til Noregs eftir áfallið í Frakklandi „Við getum ekkert verið litlir“ Postecoglou að taka við Forest „Saga sem verður sögð síðar“ Landsliðsþjálfari Frakka brýnir fyrir sínum leikmönnum að vanmeta ekki strákana okkar Sjá meira