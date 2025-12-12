Freyr ekki hrifinn af „hrokafullum dómara“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 12. desember 2025 12:16 Freyr fékk að líta guld spjald fyrir mótmæli við rauðu spjaldi. sýn skjáskot Eftir frábært gengi í Evrópudeildinni hingað til á tímabilinu varð norska liðið Brann fyrir slæmum skelli í gærkvöldi. Liðið missti mann af velli í fyrri hálfleik, Freyr Alexandersson fékk að líta gult spjald og aðdáendur gestaliðsins reyndu að hjóla í heimamenn. Brann hafði unnið alla þrjá heimaleikina í Evrópudeildinni áður en liðið tók á móti Fenerbahce í gærkvöldi og tapaði 4-0. Brann lenti undir snemma og varð síðan manni færri þegar Eivind Helland reif niður sóknarmann sem var að sleppa inn fyrir vörnina. Helland fékk rautt spjald fyrir og þjálfari liðsins, Freyr Alexandersson, uppskar gult spjald fyrir að mótmæla dómnum. „Þetta var ódýrt rautt spjald. Mjög ódýrt“ sagði Freyr í viðtali við Viaplay eftir leik. „Þetta er hrokafullur dómari. Ég er ekki hrifinn af því. Ég fékk gult spjald fyrir að sýna honum ekki nægilega virðingu“ sagði Freyr svo um gula spjaldið sem hann fékk en atvikið má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Klippa: Brann fékk rautt og Freyr fékk gult Eftir leik gerðu stuðningsmenn Fenerbahce tilraun til að stökkva yfir girðingu og ráðast á stuðningsmenn heimaliðsins Brann, talið er að það sé vegna fána sem var veifað í stúkunni og fór fyrir brjóstið á Tyrkjunum. Fenerbahce menn náðu þó ekki lengra en að lögreglu og öryggisgæslunni sem víggirtu stuðningsmenn Brann. Málið verður rannsakað en framkvæmdastjóri Brann segir myndbandsupptökur of óskýrar til að fara í manngreiningu og líklega muni engum vera refsað. Norski boltinn Evrópudeild UEFA Mest lesið Ólympíumeistari í bráðaaðgerð á hálsi Sport Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Íslenski boltinn Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Íslenski boltinn Sjáðu mark Kristins frá miðju og hin sem skiluðu sextíu milljónum í kassann Fótbolti Kærasta Haaland hefur fengið nóg Enski boltinn Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ Enski boltinn Girti niður um liðsfélagann í markafagni Enski boltinn Áminntir fyrir að drekka einn bjór: Sagðir drukknir og hafa tekið „Happy Gilmore-sveiflu“ Golf „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Íslenski boltinn Snoop Dogg ráðinn þjálfari fyrir Vetrarólympíuleikana Sport Fleiri fréttir Freyr ekki hrifinn af „hrokafullum dómara“ Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Breytti um nafn til að „sýna þeim fingurinn“ „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ Saka FIFA um okurverð á miðum á HM næsta sumar „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Sjáðu mark Kristins frá miðju og hin sem skiluðu sextíu milljónum í kassann Freyr pirraður eftir rautt spjald á erfiðu kvöldi „Ekki fallegt en mjög sætt engu að síður“ „Að hitta var bara númer eitt, tvö og þrjú“ Sjáðu Albert tryggja Fiorentina sætan sigur Elías á toppnum en Hákon tapaði í Sviss Gylfi með tvö og Víkingar byrja á sigri Táningur brenndi sögufræga stúku Breiðablik - Shamrock Rovers 3-1 | Sextíu milljónir og fyrsti sigur í höfn Frá Akureyri til Danmerkur Faðmaði þjálfarann sinn til að sýna og sanna samstöðu liðsins Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Mæta liði frá Íslandi þriðja árið í röð og segjast reynslunni ríkari Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn „Fólk veit ekki hvað maður gengur í gegnum heima hjá sér“ „Þá er þetta í okkar höndum í Frakklandi“ Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Upp fyrir Kína á FIFA-listanum Starfið venst vel og strákarnir klárir Sjá meira