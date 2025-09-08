„Við munum þurfa að leggja okkur alla fram“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. september 2025 13:27 Aurélien Tchouamení og Stefán Árni Pálsson ræddu landsleik Frakklands og Íslands sem fer fram á morgun. vísir / skjáskot Aurélien Tchouaméni, landsliðsmaður Frakklands, segir liðið þurfa að sýna sitt besta til að vinna Ísland á morgun. Tchouaméni gaf sig á tal við Stefán Árna Pálsson, fréttamann Sýnar sem er staddur í Frakklandi. Klippa: Tchouaméni ræðir leik Frakklands og Íslands „Maður er alltaf mjög spenntur að spila landsleiki fyrir sína þjóð, sérstaklega á heimavelli, þannig að okkur hlakkar mikið til“ sagði Tchouaméni. Vitað er að íslenska liðið mun spila mikinn og agaðan varnarleik en hvað þurfa Frakkarnir helst að hafa í huga? „Við vitum hvað við þurfum að gera. Við verðum að halda ró, með og án boltans, skapa færi og skora mörk. Við erum fullir sjálfstrausts, við vitum að við erum með frábært lið og ef við sýnum hvað í okkur býr munum við vinna leikinn.“ Frakkland býr yfir fjölmörgum mjög öflugum leikmönnum og er vafalaust með fleiri stjörnur innanborðs en Ísland. Þrátt fyrir það hefur Tchouaméni ekki áhyggjur af því að Frakkarnir vanmeti íslenska liðið. „Vanmat? Nei, við erum atvinnumenn og vitum að þeir eru líka með mjög gott lið. Góða leikmenn í flottum félögum, við munum þurfa að leggja okkur alla fram því annars getur allt gerst.“ Leikur Frakklands og Íslands hefst klukkan 18:45 á morgun, þriðjudag, og verður í opinni dagskrá á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Segir Eið Smára ekki fá það hrós sem hann á skilið Sport „Ísland er eini óvinur okkar“ Fótbolti Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar Fótbolti Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Fótbolti Onana græðir á skiptunum til Tyrklands Fótbolti Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Fótbolti Íbúð landsliðsmanns Úkraínu í rúst eftir sprengjuárás Rússa Fótbolti Áhorfandi sló leikmann og missti af ótrúlegri endurkomu Sport „Maður er í þessu fyrir svona leiki“ Fótbolti „Ætlum að keyra inn í þetta“ Fótbolti Fleiri fréttir „Við munum þurfa að leggja okkur alla fram“ „Ísland er eini óvinur okkar“ Sjáðu FHL sækja stig gegn Þrótti Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Onana græðir á skiptunum til Tyrklands Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar „Ætlum að keyra inn í þetta“ „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ „Maður er í þessu fyrir svona leiki“ Íbúð landsliðsmanns Úkraínu í rúst eftir sprengjuárás Rússa Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Víkingar á fleygiferð eftir EM pásuna Spánverjar og Belgar skoruðu sex Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Ingibjörg fékk rautt í fyrsta leiknum með Freiburg Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Crouch tapaði í Fantasy og tók út refsingu í utandeildinni Glugginn opinn til Tyrklands fyrir Onana Tveir sterkir póstar úr leik hjá Frökkum fyrir leikinn gegn Íslandi „Gríðarlega mikilvægur sigur“ „Ekki boðlegt fyrir lið eins og Þór/KA“ Fjölnir fallinn og rafmögnuð lokaumferð í kortunum Torsóttur sigur enskra gegn Andorra Uppgjörið: Stjarnan - Þór/KA 4-1 | Stjarnan upp í efri hlutann Tapið gegn Íslandi kornið sem fyllti mælinn Sjá meira