Emilía sneri aftur eftir meiðsli

Eftir að hafa verið frá keppni vegna meiðsla lék Emilía Kiær Ásgeirsdóttir fyrir Leipzig í 0-2 sigri á Köln í upphafsleik tímabilsins í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Emilía missti af Evrópumótinu í sumar sökum meiðsla en sneri aftur á völlinn í dag. Hún lék síðustu þrettán mínúturnar.
Sandra María Jessen var í byrjunarliði Köln og lék sinn fyrsta leik fyrir félagið eftir komuna frá Þór/KA. Sandra fór af velli á sama tíma og Emilía kom inn á.
Marleen Schimmer og Sandra Starke skoruðu mörk Leipzig í leiknum í dag.
Amanda Andradóttir var í byrjunarliði Twente sem sigraði Heerenveen, 1-3, í í 1. umferð hollensku úrvalsdeildarinnar.