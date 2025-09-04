Íslenski boltinn

Vals­menn semja við einn markahæsta leik­manninn í Lengjunni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Dagur Orri Garðarsson fer í Val eftir þetta tímabil.
Dagur Orri Garðarsson fer í Val eftir þetta tímabil. Valur

Valsmenn hafa skrifað undir fimm ára samning við framherjann Dag Orra Garðarsson.

Dagur sem er nýorðinn tvítugur kemur til liðsins frá Stjörnunni í Garðabæ en hann hefur leikið á láni hjá HK í sumar þar sem hann hefur skorað ellefu mörk í Lengjudeildinni.

„Við erum afar stolt af því að fá Dag Orra til félagsins til næstu ára. Hann er leikmaður sem hefur sýnt einstaka hæfileika, bæði sem markaskorari og leiðtogi á vellinum,“ sagði Björn Steinar Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Vals, við miðla Vals.

„Við höfum fylgst með honum lengi og hann hefur sannað það fyrst í 2. deildinni og svo í Lengjudeildinni að hann er alvöru markaskorari. Samningurinn undirstrikar þá stefnu sem við höfum tekið – að fjárfesta í framtíðinni og það er okkar trú að hjá okkur muni Dagur Orri taka mikilvæg skref á sínum ferli,“ sagði Björn Steinar

Sjálfur var Dagur Orri hæstánægður með samninginn þegar búið var að undirrita að Hlíðarenda í gærkvöldi.

„Þetta er stórt skref fyrir mig að ganga til liðs við klúbb eins og Val. Ég fann það strax á samtölum mínum við félagið að hér er mikill metnaður og fagmennska. Ég varð strax heillaður af því sem mér var kynnt og ég mun svo sannarlega leggja mitt af mörkum til þess að félagið verði áfram í fremstu röð,“ sagði Dagur Orri við miðla Vals.

Dagur Orri er á mikilvægum tímapunkti á tímabilinu með HK sem er í harðri baráttu um að komast upp í Bestu deildina. Dagur mun klára það mikilvæga verkefni en samningur hans við Val gildir frá 1. janúar 2026.

Besta deild karla Valur HK Lengjudeild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið