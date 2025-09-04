Valsmenn semja við einn markahæsta leikmanninn í Lengjunni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. september 2025 14:44 Dagur Orri Garðarsson fer í Val eftir þetta tímabil. Valur Valsmenn hafa skrifað undir fimm ára samning við framherjann Dag Orra Garðarsson. Dagur sem er nýorðinn tvítugur kemur til liðsins frá Stjörnunni í Garðabæ en hann hefur leikið á láni hjá HK í sumar þar sem hann hefur skorað ellefu mörk í Lengjudeildinni. „Við erum afar stolt af því að fá Dag Orra til félagsins til næstu ára. Hann er leikmaður sem hefur sýnt einstaka hæfileika, bæði sem markaskorari og leiðtogi á vellinum,“ sagði Björn Steinar Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Vals, við miðla Vals. „Við höfum fylgst með honum lengi og hann hefur sannað það fyrst í 2. deildinni og svo í Lengjudeildinni að hann er alvöru markaskorari. Samningurinn undirstrikar þá stefnu sem við höfum tekið – að fjárfesta í framtíðinni og það er okkar trú að hjá okkur muni Dagur Orri taka mikilvæg skref á sínum ferli,“ sagði Björn Steinar Sjálfur var Dagur Orri hæstánægður með samninginn þegar búið var að undirrita að Hlíðarenda í gærkvöldi. „Þetta er stórt skref fyrir mig að ganga til liðs við klúbb eins og Val. Ég fann það strax á samtölum mínum við félagið að hér er mikill metnaður og fagmennska. Ég varð strax heillaður af því sem mér var kynnt og ég mun svo sannarlega leggja mitt af mörkum til þess að félagið verði áfram í fremstu röð,“ sagði Dagur Orri við miðla Vals. Dagur Orri er á mikilvægum tímapunkti á tímabilinu með HK sem er í harðri baráttu um að komast upp í Bestu deildina. Dagur mun klára það mikilvæga verkefni en samningur hans við Val gildir frá 1. janúar 2026. Besta deild karla Valur HK Lengjudeild karla Mest lesið Leik lokið: Ísland - Frakkland 114 - 74 | Afleitur endir á EM Körfubolti Styðja þrettán ára strák sem var kýldur af pabba mótherja Fótbolti Skandall í NBA: Borguðu honum milljarða fyrir að gera ekki neitt Körfubolti „Jesús breytti vatni í vín en ég kann það ekki“ Körfubolti Heimir leggur allt undir: „Núna er tíminn til að standa sig“ Fótbolti Einkunnir á móti Frakklandi: Engin orka og engin trú Körfubolti Hafþór Júlíus með augun á nýju heimsmeti Sport Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Enski boltinn Guðjohnsen bræður berjast um sömu stöðu en gætu spilað saman Fótbolti Fundu efnið sem felldi fótboltastelpurnar í öllu gúmmíi á gervigrasi Fótbolti Fleiri fréttir Valsmenn semja við einn markahæsta leikmanninn í Lengjunni Mættust í fótboltagolfi fyrir stórleik kvöldsins Blindraþraut fyrir risaleik: „Þetta er svo vandræðalegt“ Gummi Ben reiður: „Hvað í andskotanum er að hjá Stjörnunni?“ Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ „Er ekki alltaf dæmt á þetta?“ Valsmenn án þriggja lykilmanna í leiknum mikilvæga gegn Stjörnunni „Þær eru hræddar við hana“ Segja Römer klára tímabilið með KA Enn einn Íslendingurinn til Kristianstad Öll mörkin í Bestu: Allt brjálað í stórleiknum og umdeilt sigurmark FH Uppgjörið: Stjarnan - KA 3-2 | Guðmundur Baldvin fullkomnaði endurkomu Stjörnunnar með flautumarki Uppgjörið: Fram - Valur 2-1 | Fram stal sigrinum gegn toppliðinu Uppgjörið: Víkingur - Breiðablik 2-2 | Tíu Blikar nældu í sterkt stig á erfiðum útivelli Sigurður Bjartur með umdeilt sigurmark Uppgjör: ÍBV-ÍA 2-0 | Eyjamenn upp í efri hlutann Uppgjörið: Vestri – KR 1-1 | Hvorugt liðið náði í sigurinn sem þurfti Baldur hefur mjög litla trú á því að Blikar verði Íslandsmeistarar í ár Kjartan Henry velur vítaskyttur FH en enginn hlustar á hann Uppgjörið: Þór/KA - Fram 1-2 | Dramatískur sigur Fram Grindvíkingar í bullandi fallhættu eftir tap á Húsavík Uppgjörið: FHL-Stjarnan 0-3 | Stjörnukonur sóttu þrjú stig austur Fylkismenn með þriðja sigur sinn í röð Þróttur á toppinn eftir endurkomusigur en Njarðvík vann líka Uppgjör Tindastóll-Víkingur 1-5 | Víkingskonur upp um þrjú sæti Uppgjörið: FH - Þróttur 3-0 | FH náði í þrjú mikilvæg stig með sigri gegn Þrótti „Hefur komið með stál og styrk og þekkingu inn í varnarleik Stjörnunnar“ „Ekkert auðvelt fyrir þann sem fer í hans skó“ Sjáðu draumamark Tryggva, erfitt víti í rokinu og Valdimar leiða Víking til sigurs Uppgjörið: Víkingur - Vestri 4-1 | Víkingar fóru illa með nýkrýnda bikarmeistara Sjá meira