Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. september 2025 23:16 Djed Spence gæti þreytt frumraun sína með enska landsliðinu á næstu dögum. epa/TOLGA AKMEN Tottenham-maðurinn Djed Spence gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið í fótbolta. Spence var valinn í enska landsliðið í fyrsta sinn fyrir leikina gegn Andorra og Serbíu í undankeppni HM 2026. Komi Spence við sögu í leikjunum verður hann fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið. Enska knattspyrnusambandið heldur ekki utan um hverrar trúar landsliðsmennirnir eru en enskir fjölmiðlar greina frá því að Spence verði fyrsti músliminn í sögu enska landsliðsins komi hann við sögu gegn Andorra eða Serbíu. „Þetta er blessun. Þetta er bara frábært. Mér er orða vant,“ sagði Spence sem lék sex leiki fyrir U-21 árs landslið Englands á sínum tíma. „Ég bið oft og þakka guði. Á mínum erfiðustu stundum hef ég alltaf trúað því að guð sé mér við hlið. Trúin er mér mikilvæg.“ Spence segist ekki finna fyrir aukinni pressu sökum þess að hann gæti brotið blað í sögu enska landsliðsins. „Ég finn ekki fyrir pressu vegna ákveðinna hluta. Ég spila bara fótbolta með bros á vör, glaður og annað kemur af sjálfu sér,“ sagði Spence. „Ef ég get gert það getur þú það. Ekki bara krakkar sem eru múslimatrúar heldur allir krakkar, hverrar trúar sem þeir eru. Einsettu þér eitthvað og þú getur gert það.“ Hinn 25 ára Spence gekk í raðir Tottenham frá Middlesbrough fyrir þremur árum. Hann hefur þrívegis verið lánaður frá Spurs, til Rennes, Leeds United og Genoa. Á síðasta tímabili lék Spence 35 leiki í öllum keppnum fyrir Spurs. England mætir Andorra á Villa Park á laugardaginn og Serbíu í Belgrad á þriðjudaginn. HM 2026 í fótbolta Enski boltinn Trúmál Mest lesið Leik lokið: Ísland - Frakkland 114 - 74 | Afleitur endir á EM Körfubolti Styðja þrettán ára strák sem var kýldur af pabba mótherja Fótbolti Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ Íslenski boltinn Skandall í NBA: Borguðu honum milljarða fyrir að gera ekki neitt Körfubolti Uppgjörið: Ísland - Færeyjar 1-2 | Íslendingar í gjafastuði Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Slóvenía 79-87 | Sárt tap í Spodek Körfubolti „Jesús breytti vatni í vín en ég kann það ekki“ Körfubolti Eiginkona Gunnhildar Yrsu kvaddi með tárin í augunum Fótbolti „Ísland á að vera fordæmi fyrir önnur lið á EM“ Körfubolti Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-1 | Ótrúleg endurkoma og Blikar að stinga af Íslenski boltinn Fleiri fréttir Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Levy hættur hjá Tottenham eftir 25 ár í starfi Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Chiesa og Tel ekki valdir í Meistaradeild en Dowman gæti slegið met Liverpool eyddi meira en öll sádi-arabíska deildin til samans Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Sunnudagsmessan: Fylltu í eyðurnar Guardiola fer ótroðnar slóðir með Donnarumma milli stanganna Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Biturðin lak af tilkynningu um Isak Man. City seldi markvörð og lánaði varnarmann Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ Isak dýrastur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Guéhi ekki til Liverpool Sjáðu stórfurðulegt viðtal við Emery: Svaraði öllum spurningum Marco Bizot Glugganum lokað: Upptalning á öllu sem átti sér stað Sjáðu sturlað sigurmark Liverpool og öll hin Glæsimark Szoboszlai tryggði sigurinn City tapaði öðrum leiknum í röð en fyrstu sigrar Brighton og West Ham Dómari tekinn af leik Liverpool og Arsenal nokkrum klukkutímum fyrir leik Andri Lucas flytur til Englands Gerir eins og Isak en vill komast til Newcastle Hneykslaður á United: Fögnuðu markspyrnu eins og þeir væru að vinna HM Markalaust ómarkvert jafntefli á Elland Road Bournemouth stöðvaði sigurgöngu Tottenham og Grealish áfram í stuði Vítaspyrna í uppbótartíma bjargaði United fyrir horn Chelsea á toppnum eftir tvo umdeilda dóma Segja Manchester United skulda Antony 996 milljónir í laun Sjá meira