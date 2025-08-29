Eldur logaði í fólksbíl í Kópavogi um sexleytið síðdegis. Slökkviliðið er enn á vettvangi. Á myndum af vettvangi má sjá logandi bíl liggja á hvolfi og dökkan reykmökk rísa upp úr bifreiðinni.
Stefán Kristinsson varðstjóri slökkviliðsins segir við Vísi að bíll hafi lent í slysi og kviknað í honum í kjölfarið. Slökkviliðsmenn séu á vettvangi. Hann kvaðst ekki geta sagt hversu margir hafi verið í bílnum.
Að sögn sjónarvotts á vettvangi er búið að slökkva eldinn. Sá segir að sjúkraflutningamenn sinni einum sjúklingi sem liggi á jörðinni og reyni að koma honum upp á börur og inn í bíl.
Fréttin hefur verið uppfærð.